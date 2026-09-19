iPhone 18 Pro Max có mức phí thay pin, sửa chữa gây 'choáng'

Thay pin iPhone 18 Pro tăng thêm 10 USD

Theo MacRumors, Apple hiện niêm yết mức phí dịch vụ thay pin cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là 129 USD, cao hơn 10 USD so với mức 119 USD được áp dụng cho iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Thay pin cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cao hơn 10 USD so với thế hệ trước. Ảnh: 9to5mac

Mức phí 129 USD áp dụng đối với các thiết bị hết thời hạn bảo hành. Apple cũng lưu ý rằng hãng sẽ kiểm tra thiết bị trước khi xác định mức phí sửa chữa cuối cùng.

Điều này có nghĩa số tiền khách hàng thực tế phải trả có thể phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của chiếc iPhone.

Việc Apple tăng phí thay pin diễn ra ngay sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt, khiến chi phí sở hữu dài hạn của dòng máy cao cấp này trở thành vấn đề đáng chú ý.

Với những người có thói quen sử dụng iPhone trong nhiều năm và thay pin sau khi dung lượng giảm đáng kể, khoản tăng 10 USD tuy không quá lớn nhưng vẫn làm tổng chi phí bảo trì tăng lên.

Chi phí sửa iPhone 18 Pro có thể lên tới 849 USD

Không chỉ thay pin, Apple cũng đã công bố nhiều mức phí sửa chữa khác nhau đối với iPhone 18 Pro. Trong trường hợp máy hết bảo hành, khách hàng phải trả 129 USD nếu cần thay pin, 159 USD nếu hư kính mặt lưng và 249 USD nếu camera sau bị hỏng.

Trong khi đó, chi phí sửa màn hình được Apple niêm yết ở mức 329 USD. Nếu đồng thời hư cả màn hình và kính mặt lưng, mức phí tăng lên 419 USD.

Trường hợp được Apple xếp vào nhóm “hư hỏng khác” có thể khiến người dùng phải trả tới 849 USD.

Với iPhone 18 Pro Max, phí thay pin vẫn ở mức 129 USD và kính mặt lưng là 159 USD. Chi phí sửa camera sau cũng tương tự phiên bản Pro, ở mức 249 USD.

Tuy nhiên, màn hình lớn hơn khiến phí sửa màn hình tăng lên 379 USD, trong khi trường hợp hư cả màn hình và mặt lưng có giá 469 USD.

Đáng chú ý nhất, mức phí cho nhóm “hư hỏng khác” trên iPhone 18 Pro Max lên tới 899 USD. Con số này tương đương một khoản chi rất lớn và cho thấy việc bảo vệ thiết bị vẫn đặc biệt quan trọng đối với những mẫu iPhone cao cấp.

Pin iPhone 18 Pro lớn hơn đáng kể

Việc tăng phí thay pin cũng xuất hiện trong bối cảnh Apple trang bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dung lượng pin lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Theo thông số kỹ thuật dành cho thị trường châu Âu của Apple, iPhone 18 Pro sở hữu viên pin 4.056 mAh, tăng từ 3.988 mAh trên iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có pin 5.391 mAh, cao hơn đáng kể so với mức 4.823 mAh của iPhone 17 Pro Max.

Như vậy, dung lượng pin của iPhone 18 Pro tăng khoảng 1,7%, còn iPhone 18 Pro Max tăng gần 12% so với thế hệ tiền nhiệm.

Đặc biệt, mức tăng trên phiên bản Pro Max cho thấy Apple đã dành nhiều không gian hơn cho pin, qua đó có thể cải thiện thời gian sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, pin lớn hơn cũng đồng nghĩa quá trình thay thế có thể liên quan đến nhiều linh kiện và quy trình sửa chữa phức tạp hơn.

Giá bán ban đầu thường là yếu tố được quan tâm nhất khi một mẫu iPhone mới ra mắt, nhưng chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện cũng ngày càng trở thành một phần quan trọng trong tổng chi phí sở hữu thiết bị.

Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, người dùng hiện phải đối mặt với mức phí thay pin cao hơn thế hệ trước, trong khi các hạng mục sửa chữa màn hình hoặc hư hỏng nghiêm trọng có thể lên tới hàng trăm USD.

(Theo 9to5mac, MacRumors)