iPhone 18 Pro liên tục xuất hiện lỗi, một số người dùng phải đổi máy

Việc đưa ra kết luận sớm về một sản phẩm công nghệ mới là điều không nên. Các thiết bị và bản cập nhật thường gặp phải những vấn đề ban đầu, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đáng lo ngại. Dẫu vậy, khi một chiếc điện thoại cao cấp như iPhone 18 Pro ra mắt với hàng loạt vấn đề ngay từ đầu, đó là một dấu hiệu cảnh báo.

Rất nhiều sự cố đã xảy ra với iPhone 18 Pro.

Gần đây, Apple đã phải thu hồi một số chiếc iPhone 18 Pro Max do không thể kết nối với mạng AT&T. Đáng chú ý, phiên bản iPhone 18 Pro dành cho thị trường Mỹ là mẫu duy nhất sử dụng modem Qualcomm, khiến nó trở thành nghi phạm chính trong sự cố này.

Ngoài ra, một số người dùng đã phản ánh về các đường kẻ màu xanh lá cây hoặc hồng trên màn hình, mặc dù tính xác thực của những báo cáo này vẫn còn gây tranh cãi. Một số khác lại gặp phải hiện tượng âm thanh rè từ loa, và ngay cả những chiếc máy đổi mới cũng không thoát khỏi vấn đề.

Giờ đây, một báo cáo mới cho thấy một số người dùng iPhone 18 Pro gặp phải hiện tượng màu sắc xung quanh vòng camera có dấu hiệu phai màu. Mặc dù Apple đã cung cấp thiết bị thay thế, nhưng nhiều khách hàng sẽ phải chờ đợi đến giữa tháng 10 do nguồn cung hạn chế.

Một chiếc iPhone 18 Pro bị ghi nhận phai màu xung quanh camera.

Một vấn đề khác cũng đáng chú ý là các mẫu iPhone 18 Pro dung lượng 1TB và 2TB sử dụng bộ nhớ NAND Quad-Level Cell (QLC) chậm hơn và có độ trễ cao hơn so với bộ nhớ flash Triple-Level Cell (TLC) trong các phiên bản dung lượng thấp hơn. Mặc dù Apple đã cố gắng che giấu những điểm yếu này, nhưng người dùng chuyên nghiệp có thể nhận thấy sự chậm trễ khi thực hiện các tác vụ nặng.

Thiết kế của iPhone 18 Pro cũng gây tranh cãi khi Apple đã thu nhỏ phần tai thỏ bằng cách tích hợp đèn chiếu sáng của hệ thống Face ID dưới màn hình. Điều này dẫn đến việc mật độ điểm ảnh giảm, gây ra hiện tượng mất tập trung cho người dùng. Khách hàng cũng đã báo cáo về các vấn đề liên quan đến độ mượt của giao diện người dùng và lỗi nhận diện khuôn mặt, mặc dù một số lỗi đã được khắc phục.

Có thể thấy, Apple có thể đã quá tập trung vào việc hoàn thiện iPhone Duo mà lơ là quy trình kiểm soát chất lượng của iPhone 18 Pro. Điều này có thể giải thích cho việc công ty mời những người có tầm ảnh hưởng đến sự kiện của mình, với hy vọng họ sẽ chỉ ca ngợi sản phẩm mà không đặt câu hỏi về các vấn đề tồn tại.

iPhone Duo có phải là thủ phạm gián tiếp khiến iPhone 18 Pro liên tục gặp lỗi?

Dù vậy, các lỗi phần mềm sẽ được khắc phục và phần lớn người dùng không bị ảnh hưởng bởi các lỗi phần cứng. Apple đã có những biện pháp để chịu trách nhiệm bằng cách đề nghị thay thế thiết bị lỗi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone mới lại nhận được nhiều phàn nàn như vậy. Hy vọng rằng Apple sẽ chú ý hơn trong các sản phẩm tương lai.