iPhone 18 Pro hồi sinh công nghệ Samsung từng bỏ trên Galaxy S10

Khẩu độ có thể thay đổi trên iPhone 18 Pro, giống như các máy ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: applesfera

iPhone 18 Pro đưa khẩu độ biến thiên lên camera chính

Điểm mới đáng chú ý trên camera iPhone 18 Pro là khẩu độ có thể thay đổi. Thay vì chỉ sử dụng một mức khẩu độ cố định f/1.8 như trước, camera chính có thể chuyển giữa 4 mức f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4. Các lá khẩu bên trong ống kính đóng hoặc mở để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Theo The Verge, đây là một thay đổi phần cứng mới trên camera chính của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Khi chuyển sang f/1.48, camera thu được nhiều ánh sáng hơn so với f/1.8, qua đó hỗ trợ chụp trong điều kiện thiếu sáng. Trong thử nghiệm của The Verge, sự khác biệt về chi tiết giữa ảnh chụp ở hai mức khẩu độ có thể nhận thấy rõ hơn khi phóng lớn, nhưng không quá lớn trong sử dụng thông thường. Khác biệt dễ nhận thấy hơn khi chụp đêm, bởi khẩu độ lớn giúp rút ngắn thời gian camera cần để hoàn thành một bức ảnh.

Ở chiều ngược lại, khi khép khẩu xuống f/4, vùng ảnh có thể được lấy nét sẽ rộng hơn. Điều này hữu ích khi chụp những chủ thể ở các khoảng cách khác nhau. Chẳng hạn, khi chụp văn bản ở khoảng cách gần hoặc một nhóm người, camera có thể sử dụng f/4 để nhiều khu vực trong khung hình cùng rõ nét hơn. Theo The Verge, iPhone 18 Pro có thể tự động chuyển sang mức khẩu độ này trong những tình huống phù hợp.

Người dùng cũng không nhất thiết phải tự điều chỉnh khẩu độ. iPhone 18 Pro có thể lựa chọn mức khẩu độ dựa trên điều kiện ánh sáng và chủ thể. Trong điều kiện thông thường, camera sử dụng f/1.8; khi thiếu sáng, máy có thể mở lên f/1.48 để thu thêm ánh sáng. Khi cần mở rộng vùng ảnh rõ nét, camera có thể khép xuống f/4.

Như vậy, khẩu độ biến thiên cho phép camera thay đổi cách thu sáng và phạm vi lấy nét tùy từng tình huống, thay vì sử dụng một mức khẩu độ cố định cho mọi bức ảnh.

Samsung từng có khẩu độ biến thiên trên Galaxy S10

Khẩu độ biến thiên không phải công nghệ hoàn toàn mới trên điện thoại. Theo Applesfera, Samsung từng đưa cơ chế này lên Galaxy S9 và Galaxy S10, cho phép camera thay đổi khẩu độ tùy điều kiện chụp. Tuy nhiên, Samsung đã từ bỏ công nghệ này từ năm 2020 vì cho rằng cơ chế khẩu độ biến thiên có thể làm tăng độ dày của cụm camera và chi phí sản xuất.

Sau đó, một số mẫu điện thoại Sony Xperia tiếp tục sử dụng công nghệ này. Xperia Pro-I ra mắt năm 2021 có camera với khả năng chuyển đổi khẩu độ từ f/2.0 đến f/4.0.

Vì vậy, iPhone 18 Pro không phải smartphone đầu tiên sử dụng khẩu độ biến thiên. Điểm đáng chú ý nằm ở việc Apple đưa cơ chế này vào camera chính cùng hệ thống phần mềm tự động điều chỉnh khẩu độ và các công cụ chụp thủ công mới.

iPhone 18 Pro bổ sung điều khiển chụp thủ công

Bên cạnh khẩu độ biến thiên, Apple lần đầu đưa một loạt điều khiển chụp thủ công trực tiếp vào ứng dụng Camera mặc định. Người dùng có thể điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và lấy nét, bên cạnh tính năng bù phơi sáng đã có trước đó.

Một thay đổi khác xuất hiện khi người dùng điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công. Theo Stephanie Ng, người phát ngôn của Apple, camera khi đó chụp một khung hình thay vì sử dụng cách xử lý nhiều khung hình thường thấy trên iPhone. Cách này có thể làm giảm một phần dải tương phản động, nhưng đồng thời tạo ra ảnh ít qua xử lý hơn.

Apple cũng bổ sung các tùy chỉnh mới cho Photographic Styles, gồm hiệu ứng ánh sáng kiểu phim, hạt phim và làm mềm da. Trên phương diện video, iPhone 18 Pro có tính năng theo dõi lấy nét bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho phép chuyển video đã quay bằng camera chính sang hiệu ứng Cinematic sau khi quay.

Như vậy, khác biệt của iPhone 18 Pro công nghệ này được kết hợp với hệ thống xử lý ảnh và các điều khiển thủ công mới của iPhone. The Verge cho biết người dùng có thể điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và lấy nét ngay trong ứng dụng Camera, dù chưa có tùy chọn điều chỉnh ISO trực tiếp.