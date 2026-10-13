iPhone 18 Pro giảm giá sau nửa tháng lên kệ tại Việt Nam, máy cũ kích hoạt sớm xuất hiện

Chỉ sau khoảng hai tuần chính thức lên kệ kể từ ngày 18/9, thị trường iPhone 18 Pro tại Việt Nam đã ghi nhận những đợt biến động đáng chú ý về giá bán và chủng loại hàng hóa. Mẫu smartphone cao cấp này không chỉ được một số hệ thống bán lẻ hạ giá so với mức niêm yết ban đầu của Apple, mà còn bắt đầu xuất hiện dưới dạng máy đã qua sử dụng kích hoạt sớm.

Mức giảm giá của các phiên bản iPhone 18 Pro chính hãng

Bước sang đầu tháng 10, giá bán của iPhone 18 Pro tại nhiều kênh phân phối chính hãng đã hạ nhiệt với mức giảm phổ biến khoảng 500.000 đồng mỗi máy so với niêm yết ban đầu từ Apple. Xu hướng này diễn ra đối với hầu hết các tùy chọn bộ nhớ phổ thông, ngoại trừ phiên bản dung lượng cao nhất.

Cơ cấu nguồn cung và sức tiêu thụ của phiên bản Pro

Số liệu từ các hệ thống bán lẻ cho thấy phiên bản iPhone 18 Pro chiếm khoảng 25% đến 35% tổng lượng đặt mua thế hệ iPhone mới. Trong đó, hai phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB ghi nhận sức mua tốt nhất. Tình trạng thiếu hàng của bản Pro không quá căng thẳng như iPhone 18 Pro Max, tuy nhiên các tùy chọn màu sắc nổi bật như Đỏ Burgundy hay Băng Thanh vẫn rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ở vài thời điểm.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết dòng Pro chỉ chiếm khoảng 35% lượng máy thực tế được giao về cửa hàng, phản ánh tỷ trọng phân bổ nguồn cung từ hãng. Dù vậy, doanh số iPhone 18 Pro vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với iPhone 17 Pro cùng kỳ nhờ những nâng cấp về vi xử lý mới, khả năng tối ưu thời lượng pin và thiết kế màn hình. Trên toàn thị trường, tổng số đơn đặt trước sơ bộ cho toàn bộ dòng iPhone 18 vượt mốc 318.000, khiến các đại lý phải áp dụng chính sách giới hạn mỗi số điện thoại chỉ được mua tối đa hai máy.

Sự xuất hiện bất ngờ của dòng máy kích hoạt sớm

Bên cạnh máy mới, thị trường còn ghi nhận sự xuất hiện của những chiếc iPhone 18 Pro cũ đẹp đã kích hoạt bảo hành chỉ sau hai tuần mở bán. Đây là lựa chọn hướng tới nhóm người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới với chi phí tiết kiệm hơn.

Cụ thể, các phiên bản 256GB và 512GB thuộc nhóm hàng đã kích hoạt đang được chào bán quanh mức 37,49 triệu đồng và 43,49 triệu đồng. Mức giá này giúp người mua tiết kiệm từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu của máy mới. Khi chọn mua phân khúc này, người tiêu dùng được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thời điểm kích hoạt bảo hành, ngoại hình, lịch sử can thiệp kỹ thuật cũng như khả năng vận hành của thiết bị. Trái ngược với bản Pro, các mẫu iPhone 18 Pro Max cũ đẹp hiện vẫn chưa xuất hiện trên thị trường và giữ mức giá ổn định.