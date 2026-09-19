iPhone 18 hay iPhone Duo: Thiết kế gập có đáng để thay đổi thói quen sử dụng?

So sánh iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Duo chi tiết về thiết kế

Hai dòng sản phẩm mới của Apple đại diện cho hai hướng thiết kế khá khác nhau. Một bên tiếp tục hoàn thiện kiểu dáng smartphone quen thuộc, trong khi bên còn lại sử dụng cơ chế gập để mở rộng không gian hiển thị khi cần.

Về ngôn ngữ thiết kế

iPhone 18 series vẫn giữ dáng máy quen thuộc của dòng Pro với khung phẳng, mặt lưng liền mạch và cụm camera lớn ở phía sau. So với thế hệ trước, ngoại hình không thay đổi quá mạnh mà tập trung vào những chi tiết như dải camera hay Dynamic Island được tinh chỉnh gọn hơn.

Thiết kế gập dạng quyển sách trên thế hệ mới.

Ở chiều ngược lại, iPhone Duo sử dụng thiết kế gập ngang dạng quyển sách, tạo ra hai trạng thái sử dụng rõ rệt. Khi đóng, máy có kích thước nhỏ gọn hơn để cầm và thao tác bằng màn hình ngoài. Khi mở, màn hình 7,6 inch mang đến không gian hiển thị rộng hơn cho các tác vụ cần nhiều diện tích.

Về chất liệu và hoàn thiện

iPhone 18 series sử dụng khung nhôm nguyên khối kết hợp Ceramic Shield, đồng thời mặt lưng được tinh chỉnh để phần kính và khung máy tạo cảm giác đồng nhất hơn. Cụm camera vẫn khá nổi bật ở mặt sau, nhưng tổng thể thân máy cho cảm giác liền mạch và hiện đại hơn khi nhìn trực tiếp.

Trong khi đó, iPhone Duo sử dụng khung Titanium Grade 5 gia cường sợi gốm, kết hợp Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau.

Phần bản lề là điểm đặc trưng của thiết kế này, sử dụng nhiều linh kiện để giữ màn hình gần như phẳng khi mở và hỗ trợ nhiều góc gập.

Về màu sắc:

iPhone 18 series có 4 tùy chọn gồm: đỏ burgundy, băng thanh, đen và bạc. Burgundy mang sắc đỏ trầm khá nổi bật, còn băng thanh thiên về xanh nhạt pha ánh bạc, tạo diện mạo nhẹ nhàng hơn. Còn đen và bạc tiếp tục phù hợp với người thích những tông màu quen thuộc.

Đỏ burgundy là một trong những màu ấn tượng năm nay.

iPhone Duo chỉ có hai phiên bản màu là trời đêm và trắng ánh sao, đều theo hướng trung tính và tiết chế hơn. Khi kết hợp với kiểu dáng gập cùng phần bản lề đặc trưng, cách phối màu này giúp ngoại hình của máy tập trung nhiều hơn vào hình khối thay vì tạo điểm nhấn bằng màu sắc.

iPhone 18 hay iPhone Duo phù hợp với thói quen nào hơn?

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max phù hợp với cách sử dụng smartphone truyền thống. Thiết kế dạng thanh cũng giúp việc cầm máy, bỏ túi và chuyển đổi giữa các tác vụ diễn ra quen thuộc, không cần làm quen với cơ chế gập.

Trong khi đó, iPhone Duo hướng đến người muốn có thêm không gian hiển thị nhưng vẫn có thể thu gọn thiết bị khi di chuyển. Màn hình ngoài đáp ứng các tác vụ nhanh, còn màn hình trong 7,6 inch thuận tiện hơn khi xem nội dung, làm việc hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Có nên đổi từ iPhone 18 sang iPhone Duo chỉ vì thiết kế gập?

Thiết kế gập mang đến cách sử dụng khác so với smartphone dạng thanh, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc khi đổi máy. Nếu đang quen với kiểu dáng truyền thống, iPhone 18 vẫn đáp ứng tốt các thao tác hằng ngày.

Trong khi iPhone Duo phù hợp hơn với người thực sự cần màn hình lớn khi mở máy và muốn trải nghiệm một cách sử dụng mới. Việc chuyển sang thiết bị gập cũng đồng nghĩa với việc làm quen với hai trạng thái màn hình, cách cầm máy và thao tác trên bản lề.

Đổi sang thế hệ gập nếu ưu tiên trải nghiệm mới lạ.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp, người dùng hiện đã có thể mua ngay iPhone 18 Pro và Pro Max tại CellphoneS với ưu đãi thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính sách S-Buyback hỗ trợ bán lại thiết bị với mức thu tối thiểu 65% giá trị trong thời hạn 15 tháng.

Tạm kết

iPhone 18 series và iPhone Duo mang đến hai cách tiếp cận khác nhau về thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Thiết kế gập tạo thêm không gian hiển thị, nhưng chỉ thực sự phát huy giá trị nếu phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Vì vậy, trước khi đổi máy, bạn nên cân nhắc thói quen sử dụng thay vì chỉ dựa vào kiểu dáng.