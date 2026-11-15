iPhone 17 Pro Max tăng 500.000 đồng lên quanh 35 triệu khi Apple gỡ khỏi gian hàng trực tuyến

Giá iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam đang đi ngược quy luật thông thường. Phiên bản 256GB hiện được các đại lý chào bán quanh mốc 35 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với thời điểm trước khi Apple ngừng phân phối trực tiếp. Người có ý định mua máy cần cân nhắc cả giá bán lẫn nguy cơ khan hàng.

Apple gỡ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max khỏi kênh bán trực tuyến

Ngay sau sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hồi tháng 9, Apple đã gỡ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi gian hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam. Đây là chiến lược quen thuộc của Apple mỗi khi trình làng thế hệ mới, nhằm dồn nguồn lực kinh doanh cho các sản phẩm chủ lực vừa ra mắt.

Tuy nhiên, hai mẫu máy này chưa rút hẳn khỏi thị trường. Người dùng vẫn có thể mua qua các hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam nhờ lượng hàng tồn kho đã nhập từ trước.

Nguồn hàng tồn kho còn bao lâu?

Theo dự báo, lượng cung sẽ tiếp tục duy trì trong vài tháng tới nhưng vơi dần theo thời gian. Nguy cơ cạn kiệt có thể xuất hiện vào quý I/2027, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của thị trường.

Do đó, người mua có thể gặp nhiều trở ngại hơn trong việc tìm đúng phiên bản dung lượng và màu sắc ưng ý khi hàng dự trữ ngày càng thu hẹp.

Vì sao ngừng bán chính hãng nhưng sức hút không giảm?

Động thái ngừng phân phối từ hãng không làm giảm sức hút của iPhone 17 Pro Max. Mẫu flagship này vẫn được cộng đồng người dùng quan tâm lớn, ngay cả khi thế hệ kế nhiệm đã mở bán.

Nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch chi phí giữa hai đời máy. Giá của iPhone 17 Pro Max dễ tiếp cận hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max, trong khi các nâng cấp về trải nghiệm chưa đủ thuyết phục số đông chi tiền lên đời. Nhiều khách hàng vì vậy chọn ở lại với dòng máy cũ.

Giá bán hiện nay: tăng thay vì giảm

Ghi nhận trên thị trường, iPhone 17 Pro Max 256GB đang được chào bán quanh 35 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng so với trước khi Apple quyết định ngừng phân phối.

Điều chỉnh này cho thấy giá iPhone đời cũ không phải lúc nào cũng lao dốc khi có phiên bản mới thay thế. Khi nguồn cung từ nhà sản xuất bị ngắt mà sức mua vẫn ổn định, giá bán của thiết bị tiền nhiệm hoàn toàn có thể đi lên.

Ai nên cân nhắc iPhone 17 Pro Max?

Trong giai đoạn tới, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn là phương án phù hợp cho người tìm trải nghiệm cao cấp nhưng muốn tiết kiệm một khoản đáng kể so với việc lên đời thế hệ mới. Đổi lại, người mua cần chủ động hơn trong việc tìm đúng phiên bản và theo dõi nguồn hàng tại các đại lý.