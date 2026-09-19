iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo: 3 lựa chọn cao cấp khác nhau thế nào?

Cùng thuộc nhóm iPhone cao cấp nhưng ba thiết bị mang đến những trải nghiệm khác biệt: iPhone 17 Pro Max theo đuổi thiết kế truyền thống, iPhone 18 Pro Max tập trung nâng cấp camera và hiệu năng, còn iPhone Duo mở ra không gian màn hình lớn nhờ thiết kế gập.

Thị trường iPhone cao cấp đang có thêm nhiều lựa chọn khi Apple đồng thời duy trì thế hệ trước, ra mắt dòng Pro mới và lần đầu bước vào phân khúc smartphone gập. Điều này khiến người dùng không chỉ cân nhắc giữa các phiên bản iPhone thông thường mà còn phải lựa chọn giữa ba kiểu trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

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iPhone 17 Pro Max: Lựa chọn Pro đã được khẳng định

Ra mắt năm 2025, iPhone 17 Pro Max sử dụng màn hình Super Retina XDR 6,9 inch, chip A19 Pro và thiết kế nguyên khối bằng nhôm. Apple trang bị cho máy hệ thống camera Fusion 48MP, đồng thời đưa vào buồng hơi được hàn laser với khung máy nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt.

Điểm đáng chú ý của iPhone 17 Pro Max nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và thời lượng pin. Đây vẫn là một mẫu máy phù hợp với người muốn màn hình lớn, khả năng xử lý mạnh và hệ thống camera chuyên nghiệp nhưng chưa cần chuyển sang điện thoại gập.

Thiết kế của iPhone 17 Pro Max cũng mang tính truyền thống hơn hai lựa chọn còn lại. Người dùng có một smartphone dạng thanh quen thuộc, dễ sử dụng bằng những thao tác đã trở thành tiêu chuẩn của iPhone.

Trong bối cảnh iPhone 18 Pro Max đã xuất hiện, lợi thế thực tế của iPhone 17 Pro Max còn nằm ở việc đây là thế hệ trước với cấu hình vẫn thuộc nhóm cao cấp. Với người không nhất thiết phải sở hữu công nghệ mới nhất, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc khi mức giá thị trường được điều chỉnh.

iPhone 18 Pro Max: Nâng cấp mạnh vào những thứ người dùng thường xuyên sử dụng

Nếu iPhone 17 Pro Max là bước tiến lớn về thiết kế trong thế hệ trước thì iPhone 18 Pro Max tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm bên trong. Apple trang bị cho máy chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, GPU 7 lõi và Neural Engine kép 16 lõi. Theo Apple, GPU của A20 Pro nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro, trong khi băng thông bộ nhớ tăng 50%.

Camera là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất. iPhone 18 Pro Max sở hữu camera chính Fusion 48MP với khẩu độ thay đổi, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Đây là thay đổi hướng trực tiếp đến người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc muốn kiểm soát hình ảnh thay vì chỉ sử dụng chế độ tự động.

Apple cũng thu nhỏ và nâng cấp Dynamic Island, cho phép hiển thị đồng thời tối đa ba Hoạt động Trực tiếp. Máy sử dụng buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần thế hệ trước, giúp cải thiện hiệu năng duy trì trong những tác vụ kéo dài.

Một điểm đáng chú ý khác là thời lượng pin. iPhone 18 Pro Max có thời gian xem video tối đa 43 giờ theo thông số Apple, cao hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Như vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ kiểu dáng smartphone thanh truyền thống nhưng đẩy mạnh camera, hiệu năng, AI và thời lượng sử dụng. Đây là hướng nâng cấp phù hợp với người muốn trải nghiệm iPhone cao cấp nhất nhưng không có nhu cầu sử dụng màn hình gập.

iPhone Duo: Khác biệt nằm ở chính thiết kế

Trong ba thiết bị, iPhone Duo là sản phẩm có cách tiếp cận khác biệt nhất. Đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong OLED 7,6 inch. Khi mở ra, màn hình trong lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, tạo không gian rộng cho xem nội dung, chơi game và đa nhiệm.

Hình ảnh iPhone Duo mới nhất (Ảnh minh hoạ)

iPhone Duo sử dụng khung titan, trọng lượng 254 gram khi mở và có độ dày chỉ 5,2 mm khi mở. Khi gập, thiết bị dày 11,3 mm. Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion lên đến 120Hz, Always-On Display và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

Không chỉ thay đổi về phần cứng, iPhone Duo còn được thiết kế để tận dụng màn hình lớn cho đa nhiệm. Apple cho biết thiết bị hỗ trợ Apple Pencil USB-C, trong khi iOS 27 được điều chỉnh để phù hợp với cách sử dụng khi mở hoặc đóng máy.

Về hiệu năng, iPhone Duo không đứng ngoài cuộc đua. Máy cũng sử dụng A20 Pro, đi kèm hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến. Apple cho biết iPhone Duo có hiệu năng duy trì cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro trong những tác vụ phù hợp.

3 thiết bị, ba hướng sử dụng

Nếu đặt ba mẫu máy cạnh nhau, khác biệt lớn nhất không chỉ nằm ở thông số mà còn ở cách sử dụng. iPhone 17 Pro Max đại diện cho một mẫu iPhone Pro màn hình lớn đã hoàn thiện, phù hợp với người muốn hiệu năng mạnh và trải nghiệm quen thuộc.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục công thức đó nhưng đẩy xa hơn về camera, AI, hiệu năng và thời lượng pin. Máy đặc biệt đáng chú ý với người chụp ảnh, quay video, chơi game hoặc muốn sử dụng thiết bị trong nhiều năm.

Trong khi đó, iPhone Duo hướng đến nhóm người muốn một chiếc iPhone có khả năng biến thành không gian làm việc và giải trí lớn hơn khi mở ra. Màn hình 7,6 inch tạo ra trải nghiệm mà hai mẫu Pro dạng thanh không thể mang lại.

Về giá, iPhone Duo cũng nằm ở một phân khúc khác khi Apple công bố giá khởi điểm tại Mỹ từ 1.999 USD, với các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Vì vậy, lựa chọn giữa iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo phụ thuộc nhiều vào ưu tiên của người dùng. Một bên là trải nghiệm Pro truyền thống, một bên là phiên bản Pro thế hệ mới với nhiều nâng cấp về camera và hiệu năng, còn bên kia là bước chuyển sang kỷ nguyên iPhone gập.

Sự xuất hiện của iPhone Duo vì thế không đơn thuần bổ sung thêm một mẫu máy cao cấp. Nó cho thấy Apple đang mở rộng định nghĩa về một chiếc iPhone cao cấp, từ smartphone dạng thanh quen thuộc sang thiết bị có thể thay đổi hình thức sử dụng chỉ bằng một thao tác gập mở.