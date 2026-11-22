Chỉ sau hơn hai tháng Apple lặng lẽ gỡ iPhone 17 Pro Max khỏi hệ thống cửa hàng trực tuyến, giá bản 256 GB trên thị trường máy qua sử dụng đã giảm xuống còn 29,1 đến 30 triệu đồng. Mức này thấp hơn 21% đến 23% so với giá khởi điểm 37,999 triệu đồng khi máy ra mắt tại Việt Nam.

Trong khi đó, hàng nguyên seal tại đại lý lại có diễn biến ngược chiều. Việc "khai tử" cũng không đồng nghĩa với việc thiết bị bị bỏ rơi về mặt hỗ trợ.

Apple loại bỏ hoàn toàn cặp iPhone Pro đời cũ

Động thái diễn ra âm thầm vào ngày 10/09/2026, ngay trong sự kiện Apple ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo. Khác với dòng tiêu chuẩn, vốn được giữ lại và giảm giá, hãng loại bỏ hoàn toàn iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và cả iPhone 16 Plus.

Dòng iPhone 17 Pro được giới thiệu vào tháng 9/2025 và mở bán từ ngày 19/09/2025. Vòng đời kinh doanh chính hãng của dòng máy này vì thế chỉ kéo dài khoảng một năm.

Tại thị trường Mỹ, các mẫu còn lại trong danh mục gồm iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone 16 đều được điều chỉnh tăng thêm 100 USD.

Bảng giá máy cũ đầu tháng 11/2026: giảm từ 6,5 đến hơn 8 triệu đồng

Khảo sát tại các hệ thống kinh doanh máy cũ có kèm bảo hành vào đầu tháng 11/2026 cho thấy mặt bằng giá như sau:

Với iPhone 17 Pro bản 256 GB, giá máy cũ thấp hơn giá gốc khoảng 6,5 đến 7,4 triệu đồng. Đà giảm này phần lớn đến từ nguồn cung dồi dào, khi lượng khách tham gia chương trình thu cũ đổi mới tăng cao kể từ ngày iPhone 18 Pro lên kệ tại Việt Nam vào 18/09/2026.

Hàng nguyên seal đi ngược xu hướng

Trái với phân khúc máy cũ, giá iPhone 17 Pro Max nguyên seal đã đảo chiều. Cuối tháng 10/2026, giá giảm sâu tới 3 triệu đồng và đưa bản 256 GB về mức 34,99 triệu đồng. Đến giữa tháng 11/2026, nhiều đại lý tăng nhẹ thêm khoảng 500.000 đồng, đưa giá lên quanh ngưỡng 35 triệu đồng.

Lượng hàng tồn kho của dòng sản phẩm này dự kiến có thể cạn vào quý 1/2027, tùy thuộc vào sức tiêu thụ thực tế. Hiện iPhone 17 Pro Max mới tại các đại lý rẻ hơn iPhone 18 Pro Max 256 GB chính hãng (41,999 triệu đồng) khoảng 7 triệu đồng.

Thế hệ cũ còn đáng cân nhắc ở điểm nào?

iPhone 18 Pro Max sở hữu vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, cùng camera chính 48 MP có khả năng thay đổi khẩu độ. Tuy vậy, iPhone 17 Pro Max vẫn có những điểm mạnh riêng, theo thông số của bản phân phối tại Việt Nam:

Màn hình lớn 6,9 inch.

RAM 12 GB.

Hệ thống ba camera 48 MP.

Thời lượng xem video lên tới 37 giờ.

Mẫu nhỏ gọn hơn là iPhone 17 Pro có màn hình 6,3 inch và khung nhôm nguyên khối. Máy dùng chip A19 Pro kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi, có khả năng zoom quang học 8x, cổng USB 3 tốc độ 10 Gb/s và thời lượng xem video khoảng 31 giờ.

"Khai tử" không có nghĩa là hết hỗ trợ

Thuật ngữ "khai tử" (discontinued) của Apple chỉ có nghĩa là hãng ngừng sản xuất và dừng bán trực tiếp trên kênh của mình. Các đại lý ủy quyền (AAR) vẫn tiếp tục phân phối bình thường. Thiết bị vẫn được nâng cấp lên iOS 27, hưởng bảo hành theo thời hạn đã mua và dịch vụ sửa chữa chính hãng.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm chỉ vào danh sách "vintage" sau 5 đến 7 năm ngừng bán. Phải hơn 7 năm sau đó, sản phẩm mới bị xếp vào nhóm "lỗi thời" (obsolete) và chấm dứt toàn bộ dịch vụ hỗ trợ phần cứng. iPhone X ra mắt năm 2017 là ví dụ: đến ngày 13/08/2026 máy mới bị đưa vào danh sách này.