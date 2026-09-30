iPhone 16 Plus chuẩn bị biến mất khỏi kệ hàng chính hãng tại Việt Nam sau quyết định khai tử

Mẫu điện thoại iPhone 16 Plus đang bước vào giai đoạn dọn kho cuối cùng và chuẩn bị chính thức biến mất khỏi các hệ thống phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Động thái này diễn ra sau khi Apple âm thầm gạch tên thiết bị khỏi danh mục sản phẩm chủ lực, chấm dứt vòng đời của một dòng máy từng được kỳ vọng mang lại trải nghiệm màn hình lớn với chi phí hợp lý.

Thị trường bán lẻ Việt Nam ghi nhận tình trạng cạn kiệt nguồn cung

Theo ghi nhận thực tế từ các chuỗi bán lẻ công nghệ trong nước, số lượng iPhone 16 Plus hiện có sẵn chỉ còn rất hạn chế. Nhiều hệ thống lớn đã chủ động đưa ra thông báo ngừng kinh doanh dòng sản phẩm này do nhà sản xuất không còn cung ứng hàng mới. Đồng thời, những đại lý hiện còn hàng tồn cũng xác nhận không có kế hoạch nhập bổ sung đợt mới. Điều này đồng nghĩa với việc khi lượng máy trong kho được tiêu thụ hết, người tiêu dùng sẽ không còn cơ hội mua mới thiết bị này dưới dạng phân phối chính hãng.

iPhone 16 Plus.

Ở thời điểm hiện tại, một số đại lý còn máy đang niêm yết mức giá chào bán iPhone 16 Plus bản 128 GB quanh mốc 24,5 triệu đồng, trong khi phiên bản 256 GB có giá khoảng 27,5 triệu đồng. Mức giá này chênh lệch khoảng 1,5 triệu đồng so với iPhone 16 bản tiêu chuẩn. Dù mức chênh lệch cho phép người dùng sở hữu không gian hiển thị rộng rãi hơn cho các tác vụ làm việc và giải trí, tình trạng khan hiếm nguồn hàng khiến khách hàng rất khó khăn trong việc lựa chọn màu sắc hay phiên bản bộ nhớ đúng theo nhu cầu cá nhân.

Lý do khiến iPhone 16 Plus không đạt kỳ vọng doanh số

Được chính thức giới thiệu vào tháng 9/2024, iPhone 16 Plus từng gánh vác sứ mệnh phục vụ nhóm khách hàng muốn sử dụng màn hình kích thước lớn nhưng không muốn chi trả mức chi phí quá cao cho dòng Pro cao cấp. Dẫu vậy, sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình cảnh thiếu bứt phá trên thị trường.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc thiết bị chỉ đơn thuần nâng kích thước màn hình so với bản tiêu chuẩn mà không mang lại nhiều giá trị khác biệt cốt lõi. Yếu tố này không đủ hấp dẫn để thuyết phục đa số người dùng chi thêm tiền. Sức mua của iPhone 16 Plus ghi nhận sự khiêm tốn đáng kể, thậm chí thua kém cả dòng iPhone 16e sở hữu mức giá tiếp cận dễ dàng hơn.

Chiến lược tái định hình phân khúc tầm trung của Apple

Quyết định ngừng sản xuất và phân phối iPhone 16 Plus là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc dải sản phẩm di động của Apple. Sau nhiều thế hệ thử nghiệm với dòng Plus nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng, hãng công nghệ Mỹ đã quyết định rời bỏ dòng máy này.

Kể từ năm 2025, Apple chuyển hướng tập trung nguồn lực phát triển dòng iPhone Air hoàn toàn mới. Chiến lược này nhằm tái định hình lại phân khúc sản phẩm nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và dòng Pro, mang đến sự khác biệt rõ rệt hơn về thiết kế cũng như công năng để thu hút người tiêu dùng trong tương lai.