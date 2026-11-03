iPhone 15 Pro Max cũ giảm còn 18-24 triệu đồng: rẻ hơn iPhone 17 cũ, camera tele 5x là lợi thế

iPhone 15 Pro Max từng ra mắt với giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho bản 256GB. Hiện máy đã qua sử dụng được giao dịch phổ biến trong khoảng 18-24 triệu đồng. Ở mức thấp nhất, mẫu máy này còn rẻ hơn cả iPhone 17 cũ cùng dung lượng.

Bảng giá iPhone 15 Pro Max cũ: chênh lệch theo tình trạng máy

Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ trong tháng 10/2026, giá iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phân hóa mạnh tùy tình trạng máy và từng hệ thống. Bản 98% được niêm yết quanh mốc 18,3 triệu đồng. Máy trầy nhẹ nhưng hình thức đẹp có giá 18,499 triệu đồng, còn bản 99% hoặc like new dao động từ 18,5 đến 18,999 triệu đồng.

Một số bảng giá tổng hợp giữa tháng 10/2026 ghi nhận mức giá chạm ngưỡng 22,79 triệu đồng cho thiết bị chất lượng cao. Như vậy, người mua bản 256GB đã qua sử dụng có thể tiết kiệm từ 11 đến 17 triệu đồng so với thời điểm mở bán nguyên seal.

Khoảng cách giá giữa các dung lượng không quá lớn. Bản 1TB cũ giảm sâu so với giá xuất xưởng ban đầu là 46,99 triệu đồng. Với người muốn máy đập hộp, bản 256GB VN/A vẫn xuất hiện ở một số đại lý với giá 24,99 triệu đồng, cao hơn khoảng 6-7 triệu đồng so với máy cũ ngoại hình đẹp.

Đặt cạnh iPhone 17 và iPhone 16 Pro Max: bài toán giá và giá trị

Trong tháng 10/2026, iPhone 17 256GB cũ có mức giá thấp nhất ghi nhận là 19,899 triệu đồng. Xét cùng dung lượng và ở mốc giá thấp nhất, iPhone 15 Pro Max cũ đang rẻ hơn thế hệ mới này tới 1,4 triệu đồng.

So với iPhone 16 Pro Max 256GB cũ (giá từ 23-26,5 triệu đồng), mẫu 2023 tiết kiệm hơn khoảng 5 triệu đồng ở mức thấp nhất. Nếu muốn giảm chi phí tối đa, iPhone 15 Pro 256GB cũ giá 15,5-17 triệu đồng là một phương án. Tuy nhiên, người dùng phải đánh đổi màn hình nhỏ hơn và không có camera tele 5x.

Vì sao giá máy cũ đồng loạt giảm?

Làn sóng giảm giá bắt nguồn từ sự kiện ngày 10/9/2026, khi Apple chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trước khi mở bán vào ngày 18/9/2026. Đợt hàng mới thúc đẩy mạnh chương trình thu cũ đổi mới trên toàn thị trường. Lượng máy đã qua sử dụng đổ về các kệ hàng vì thế tăng vọt và kéo mặt bằng giá xuống.

Những lợi thế phần cứng khiến iPhone 15 Pro Max vẫn đáng cân nhắc

Điểm đắt giá nhất của iPhone 15 Pro Max là cụm ba camera sau, gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng và ống kính tele zoom quang học 5x. Trong khi đó, iPhone 17 chỉ dùng cụm camera kép 48MP và không có ống kính tele quang học.

Về màn hình, máy có kích thước 6,7 inch, tần số quét 120Hz, lớn hơn mức 6,3 inch của iPhone 17. Ngoài ra, máy còn có khung viền titan, phím bấm Action và cổng sạc USB-C chuẩn USB 3, đạt tốc độ truyền tải tối đa 10 Gbps khi dùng cáp tương thích. Viên pin 4.422 mAh cho thời lượng xem video liên tục lên đến 29 giờ theo công bố của nhà sản xuất.

Nên cân nhắc điều gì khi mua máy cũ?

Mức giá chênh lệch theo tình trạng máy, từ 98%, 99% đến like new, cho thấy người mua nên so sánh kỹ giữa các hệ thống bán lẻ. Nhìn chung, với ngân sách dưới 20 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ đang là lựa chọn có cấu hình camera và màn hình vượt trội hơn iPhone 17 cùng tầm giá. Người dùng ưu tiên chi phí thấp hơn nữa có thể xem iPhone 15 Pro cũ, nhưng cần chấp nhận màn hình nhỏ hơn và không có tele 5x.