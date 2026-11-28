Project J312, dự án iPad màn hình gập cỡ lớn của Apple, có thể tiếp tục bị dời lịch ra mắt đến năm 2029, thậm chí bị hủy nếu không đạt kỳ vọng. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, thiết bị này có kích thước 19 hoặc 20 inch và mức giá đồn đoán từ 3.000 đến 5.000 USD (khoảng 79,2 đến 132 triệu đồng).

Song song với việc chuẩn bị loạt sản phẩm mới cho năm 2027, Apple vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu với nhiều thiết bị mang tính đột phá. Project J312 là một trong số đó.

Project J312: iPad gập cỡ lớn nhưng không có màn hình phụ

Theo Mark Gurman, J312 là tên mã của mẫu iPad màn hình gập có kích thước 19 hoặc 20 inch. Thiết bị được cho là có thiết kế gập cỡ lớn nhưng lược bỏ màn hình phụ bên ngoài, khác với dòng iPhone Duo.

Chính cách tiếp cận này khiến sản phẩm mang nhiều nét tương đồng với mẫu Huawei MateBook Fold, theo nguồn tin.

Từ 2027 đến 2029: lịch ra mắt liên tục bị đẩy lùi

Về lộ trình thương mại hóa, Apple từng đặt mục tiêu trình làng sản phẩm vào năm 2027. Sau đó, thời điểm này được lùi sang năm 2028. Hiện hãng đứng trước khả năng tiếp tục dời lịch đến năm 2029, thậm chí có thể hủy bỏ dự án nếu không đạt kỳ vọng.

Ảnh minh họa.

Thực tế, tin đồn về một thiết bị gập cỡ lớn của “Táo khuyết” đã xuất hiện từ cuối năm 2024. Khi đó, một số nguồn tin cho rằng sản phẩm có kích thước khoảng 18 inch và được định vị là một chiếc MacBook gập. Sau đó, thông tin dự án bị tạm dừng xuất hiện.

Mức giá có thể biến J312 thành chiếc iPad đắt nhất lịch sử

Mark Gurman tiết lộ mẫu iPad gập này có thể có giá từ 3.000 đến 5.000 USD, tương đương khoảng 79,2 đến 132 triệu đồng. Nếu mức giá này trở thành hiện thực, đây sẽ là chiếc iPad đắt đỏ nhất lịch sử của Apple.

Cần lưu ý rằng đây mới chỉ là thông tin đồn đoán. Apple chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về dự án.

Điểm nghẽn: tấm nền chưa đạt chuẩn và bài toán hệ điều hành

Theo nguồn tin, rào cản lớn nhất khiến dự án liên tục trễ hẹn nằm ở cả phần cứng lẫn phần mềm.

Phần cứng: Apple đang chật vật với tỷ lệ tấm nền màn hình đạt chuẩn trong dây chuyền sản xuất.

Phần mềm: hãng chưa chốt phương án hệ điều hành tối ưu cho thiết bị lai này, gồm sử dụng iPadOS, chuyển sang macOS hoặc phát triển một nền tảng hoàn toàn mới.

Hai vấn đề này có liên quan chặt chẽ. Một thiết bị gập cỡ lớn, lược bỏ màn hình phụ, cần được thiết kế để vừa dùng như máy tính bảng vừa dùng như máy tính xách tay, nên việc chọn nền tảng phần mềm ảnh hưởng trực tiếp đến định vị sản phẩm.

Bài học từ iPhone Duo: bước đệm cho màn hình gập trên iPad

Trước đó, Apple đã chính thức gia nhập phân khúc thiết bị gập với iPhone Duo. Tuy nhiên, màn chào sân không mấy suôn sẻ do một số phản ánh liên quan đến kiểm soát chất lượng và lỗi nứt màn hình ở một bộ phận nhỏ người dùng.

Hiện hãng đang tiếp tục hoàn thiện thế hệ kế nhiệm cho iPhone Duo. Những bài học thực tế từ dòng điện thoại này được kỳ vọng sẽ là tiền đề giúp Apple giải quyết bài toán kỹ thuật để đưa công nghệ màn hình gập lên iPad trong vài năm tới.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Nhìn chung, Project J312 vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, với lịch ra mắt chưa chắc chắn và nhiều vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết. Tỷ lệ tấm nền đạt chuẩn, quyết định về hệ điều hành và chất lượng thế hệ iPhone Duo tiếp theo là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến số phận của dự án.