iPad không vào sạc vì một số lỗi rất đơn giản

iPad không sạc được là tình huống khá khó chịu, đặc biệt khi thiết bị vừa cạn pin sau một đêm xem YouTube hoặc cần được sạc đầy trước giờ học. Tuy nhiên, việc iPad đột nhiên không nhận sạc không đồng nghĩa với việc thiết bị đã bị hỏng hoàn toàn.

Trước tiên, nên kiểm tra bộ sạc và dây cáp. Khi có thể, nên sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm iPad hoặc một bộ sạc nhanh chất lượng cao để đảm bảo thiết bị nhận đủ điện năng.

Các loại bộ sạc bên thứ ba giá rẻ có thể không ổn định, thậm chí tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do chất lượng linh kiện và khả năng kiểm soát chất lượng không đảm bảo.

Bên cạnh đó, iPad có dung lượng pin lớn hơn iPhone nên cũng cần bộ sạc có công suất phù hợp. Một bộ sạc vẫn có thể kết nối bình thường nhưng không cung cấp đủ điện để iPad bắt đầu sạc. Vì vậy, nên ưu tiên bộ sạc có công suất tối thiểu 10W thay vì tận dụng những củ sạc cũ, công suất thấp đã nằm lâu trong ngăn kéo.

Dây cáp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sạc. Một dây cáp bị hỏng hoặc không tương thích với tiêu chuẩn sạc của bộ sạc có thể khiến iPad sạc chậm, chập chờn hoặc hoàn toàn không nhận sạc.

Cách đơn giản để xác định nguyên nhân là lần lượt thay đổi dây cáp và củ sạc. Nếu một số bộ sạc hoạt động bình thường trong khi những bộ khác không thể sạc cho iPad, nhiều khả năng vấn đề nằm ở phụ kiện thay vì thiết bị. Việc thử cắm sạc ở một vài ổ điện khác nhau cũng giúp loại trừ khả năng nguồn điện gặp trục trặc.

iPad cũng có thể mất nhiều thời gian để nhận sạc nếu đã bị bỏ không trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Khi pin bị cạn hoàn toàn và duy trì trạng thái này trong thời gian dài, thiết bị có thể cần một khoảng thời gian đáng kể để khôi phục trước khi có thể khởi động lại.

Trong trường hợp này, nên cắm iPad vào nguồn điện và chờ một lúc trước khi thử bật máy. Ngay cả khi sử dụng bộ sạc công suất cao, thiết bị cũng có thể không khởi động ngay lập tức.

Nhiệt độ môi trường cũng là yếu tố cần lưu ý. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc và tuổi thọ pin iPad. Apple khuyến cáo không nên sạc thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường quá lạnh.

Khoảng nhiệt độ từ 0 - 35°C được xem là phù hợp để sạc an toàn. Khi nhiệt độ vượt ngoài giới hạn này, iPadOS có thể tự động giảm tốc độ sạc hoặc tạm dừng sạc hoàn toàn nhằm bảo vệ pin lithium-ion khỏi hư hại.

Nếu đã loại trừ các vấn đề liên quan đến bộ sạc, dây cáp và nguồn điện, bước tiếp theo là kiểm tra cổng sạc. Một cách đơn giản là thử bộ sạc đang hoạt động bình thường với các thiết bị khác.

Nếu bộ sạc vẫn sạc tốt cho những thiết bị đó nhưng lại không thể sạc cho iPad, nhiều khả năng cổng sạc của máy đang gặp vấn đề. Một dấu hiệu khác là biểu tượng sạc trên màn hình liên tục xuất hiện rồi biến mất, cho thấy kết nối giữa dây cáp và cổng sạc có thể bị gián đoạn do cổng bị hỏng hoặc bị tắc nghẽn.

Cổng sạc nên được kiểm tra trực tiếp để tìm những dấu hiệu bất thường. Có thể dùng đèn pin của điện thoại để soi vào bên trong cổng. Nếu các chân tiếp xúc có dấu hiệu trầy xước, cong hoặc đổi màu, cổng sạc nhiều khả năng đã bị hư hỏng.

Khi đó, nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để tìm hiểu các phương án sửa chữa. Nếu iPad vẫn còn trong thời hạn bảo hành, Apple có thể sửa chữa miễn phí nếu xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi sản xuất thay vì hư hỏng do tác động bên ngoài. Với thiết bị được bảo vệ bởi AppleCare, hư hỏng cổng sạc cũng có thể nằm trong phạm vi bảo hiểm, dù vẫn có thể phải trả một khoản phí khấu trừ.

Tuy nhiên, cổng sạc không nhất thiết phải bị hỏng vật lý mới gây ra vấn đề. Bụi bẩn và xơ vải tích tụ bên trong cũng có thể cản trở sự tiếp xúc giữa dây cáp và cổng, khiến iPad sạc chập chờn hoặc hoàn toàn không nhận sạc.

Nếu phát hiện bụi hoặc xơ vải mắc bên trong, có thể dùng một chiếc bàn chải sạch có lông mềm để nhẹ nhàng loại bỏ. Không nên sử dụng các vật bằng kim loại nhỏ như kẹp giấy vì chúng có thể làm trầy xước hoặc gây hư hỏng các bộ phận bên trong cổng. Tăm bông cũng không phải lựa chọn phù hợp bởi phần bông có thể bị mắc lại và khiến tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi đã kiểm tra cổng sạc và xác định bộ sạc cùng dây cáp không phải nguyên nhân, có thể thử khởi động lại iPad. Thao tác này không xóa dữ liệu mà chỉ thực hiện một lần khởi động lại bắt buộc, tương tự như việc ngắt nguồn rồi bật lại một chiếc máy tính.