iOS 27 có thêm ứng dụng mới trên iPhone, Siri AI giờ đây đã có 'nhà riêng'

Apple đang thay đổi cách người dùng tương tác với Siri trên iPhone. Sau khi cập nhật lên iOS 27, một biểu tượng Siri mới có thể xuất hiện ngay trên màn hình chính, biến trợ lý ảo quen thuộc thành một ứng dụng độc lập thay vì chỉ hoạt động như một tính năng được tích hợp sâu trong hệ điều hành. Ứng dụng Siri mới mang đến giao diện tương tác gần với các chatbot AI hiện nay. Người dùng có thể mở ứng dụng, bắt đầu cuộc trò chuyện, xem lại những cuộc trò chuyện trước đó và tiếp tục trao đổi thay vì mỗi lần gọi Siri lại bắt đầu từ một yêu cầu mới.

Siri có ứng dụng riêng, hỗ trợ lưu lịch sử trò chuyện

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên iOS 27 là Siri giờ đây có “không gian” riêng trên iPhone. Khi mở ứng dụng, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với Siri thông qua giao diện hội thoại. Những cuộc trò chuyện trước đó cũng được lưu lại, giúp người dùng dễ dàng xem lại hoặc tiếp tục trao đổi về một vấn đề đang dang dở.

Lịch sử trò chuyện còn có thể được đồng bộ thông qua iCloud, cho phép người dùng tiếp tục tương tác trên các thiết bị Apple được hỗ trợ, cụ thể là các dòng iPhone 15 Pro trở lên.

Ứng dụng Siri cũng hỗ trợ tải ảnh hoặc tệp để trợ lý phân tích. Điều này khiến Siri trên iOS 27 có cách sử dụng gần với những công cụ AI hội thoại đang phổ biến, thay vì chỉ đơn thuần trả lời các câu hỏi bằng giọng nói hoặc thực hiện một số lệnh trên iPhone.

Đáng chú ý, người dùng vẫn có thể gọi Siri theo cách quen thuộc. Việc Apple bổ sung ứng dụng riêng không đồng nghĩa với việc Siri bị tách khỏi hệ thống, mà mở thêm một cách để người dùng chủ động truy cập trợ lý AI.

Apple đang đưa Siri đến gần hơn với trải nghiệm chatbot AI

Sự xuất hiện của ứng dụng Siri riêng cũng nằm trong quá trình Apple thay đổi lớn trợ lý ảo này thông qua Apple Intelligence.

Trên các thiết bị tương thích, Siri mới có thể hiểu ngữ cảnh tốt hơn và xử lý những yêu cầu liên quan đến nội dung người dùng đang thực hiện trên iPhone. Trợ lý có thể tương tác với thông tin từ nhiều ứng dụng và hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình, qua đó đưa ra câu trả lời phù hợp hơn với yêu cầu.

Siri cũng được mở rộng khả năng tương tác với hình ảnh và nội dung người dùng cung cấp. Đây là hướng phát triển khiến Siri ngày càng giống một trợ lý AI đa năng thay vì một công cụ nhận lệnh bằng giọng nói.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa iOS 27 và các tính năng Siri AI thuộc Apple Intelligence. Không phải mọi iPhone có thể cập nhật iOS 27 đều được sử dụng đầy đủ các tính năng AI mới. Khả năng Apple Intelligence phụ thuộc vào phần cứng của thiết bị.

Việc đưa Siri thành một ứng dụng độc lập vì thế không đơn thuần là thay đổi biểu tượng trên màn hình chính. Apple đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới: biến Siri thành nơi người dùng có thể chủ động mở lên, trò chuyện, xem lại lịch sử và làm việc với nhiều loại nội dung.

Sau nhiều năm Siri chủ yếu được biết đến như một trợ lý ảo tích hợp sẵn trên iPhone, iOS 27 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi Apple đưa Siri đến gần hơn với cách người dùng đang sử dụng các chatbot AI hiện nay.