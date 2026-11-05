iOS 27 có nhiều tính năng hay mà người dùng iPhone không nên bỏ lỡ

iPhone luôn là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những ai tìm kiếm một chiếc smartphone có phần cứng chất lượng cao và được hỗ trợ phần mềm lâu dài. Vấn đề là các phiên bản iOS gần đây lại chưa thực sự ổn định, thường xuyên xuất hiện lỗi và những vấn đề về hiệu năng.

Vì vậy, với iOS 27, Apple đã thay đổi hướng tiếp cận, tập trung khắc phục lỗi và cải thiện độ ổn định tổng thể thay vì tiếp tục bổ sung hàng loạt tính năng mới hào nhoáng.

Trong bài phát biểu chính tại WWDC 2026, Apple dành phần lớn thời lượng để giới thiệu những cải tiến thiết thực như tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn, truyền dữ liệu qua AirDrop nhanh hơn và khả năng quản lý bộ nhớ hiệu quả hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là iOS 27 vẫn hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 11 trở lên, tiếp tục thể hiện cam kết cập nhật phần mềm lâu dài của Apple. Đây là tin vui đối với người dùng những mẫu iPhone đời cũ, đặc biệt khi iOS 26 chưa phải phiên bản đủ tốt để trở thành bản cập nhật lớn cuối cùng mà thiết bị phải gắn bó trong nhiều năm.

Cùng với việc cải thiện độ ổn định, iOS 27 còn mang đến nhiều tính năng mới hữu ích. Dưới đây là những tính năng đáng chú ý nên trải nghiệm sau khi cập nhật.

APPLE INTELLIGENCE HỖ TRỢ TẠO PHÍM TẮT

Apple Intelligence từng có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Apple đã mất tới hai thế hệ iOS mới có thể hiện thực hóa lời hứa về một phiên bản Siri thông minh và toàn diện hơn.

Phần lớn các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence cũng chưa thực sự tạo được ấn tượng, ngoại trừ một số tiện ích như Genmoji dành cho người thích tạo emoji tùy chỉnh.

Tuy nhiên, iOS 27 đã mang đến những thay đổi đáng kể, đặc biệt là bản nâng cấp lớn dành cho ứng dụng Phím tắt (Shortcuts). Nhờ đó, Apple Intelligence cuối cùng cũng có thêm một ứng dụng thực tế và hữu ích hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trước đây, iOS đã cho phép tạo những phím tắt và quy trình tự động hóa khá phức tạp, đồng thời hỗ trợ nhập các phím tắt do cộng đồng chia sẻ. Với iOS 27, quá trình này trở nên đơn giản hơn khi có thể tạo phím tắt trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua Apple Intelligence.

Sau khi mở ứng dụng Phím tắt và nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+), chỉ cần mô tả chức năng mong muốn để hệ thống tự động xây dựng phím tắt tương ứng.

Qua đánh giá thực tế, tính năng này hoạt động khá tốt, đặc biệt với những yêu cầu đơn giản. Nhưng đôi khi Apple Intelligence vẫn lựa chọn sai thao tác hoặc kết hợp các hành động chưa chính xác, khiến phím tắt tạo ra không hoạt động đúng như mong đợi. Trong trường hợp đó, các thao tác vẫn có thể được điều chỉnh thủ công bằng cách nhấn vào mục Chỉnh sửa (Edit).

Ngoài khả năng tạo phím tắt bằng câu lệnh, Apple Intelligence còn cung cấp các tác vụ AI có thể tích hợp trực tiếp vào quy trình tự động hóa. Hiện Apple hỗ trợ ba mô hình AI được sử dụng để xây dựng phím tắt phục vụ việc trích xuất thông tin, tóm tắt nội dung hoặc tạo văn bản và tài liệu. Trong đó, hai mô hình Cloud và Cloud Pro vẫn áp dụng giới hạn lượt sử dụng hàng ngày.

APPLE WALLET HỖ TRỢ TẠO THẺ TÙY CHỈNH

Apple Wallet là ứng dụng lưu trữ nhiều loại thông tin và tiện ích kỹ thuật số trên iPhone bao gồm thẻ thanh toán, vé giao thông công cộng, vé sự kiện, vé xem phim và chìa khóa kỹ thuật số.

Trước đây, khả năng thêm thẻ vào Wallet phụ thuộc hoàn toàn vào việc đơn vị phát hành có hỗ trợ nền tảng Apple Wallet hay không. Với iOS 27, hạn chế này phần nào được khắc phục khi hệ thống cho phép tự tạo thẻ tùy chỉnh và thêm trực tiếp vào Apple Wallet.

Đây là tính năng đặc biệt hữu ích đối với những loại thẻ thành viên, thẻ khách hàng thân thiết hoặc thẻ tập gym mà đơn vị phát hành chưa hỗ trợ Apple Wallet.

Apple Wallet là ứng dụng lưu trữ các loại thẻ trên iPhone bao

Có hai cách để tạo thẻ mới. Trên những mẫu iPhone tương thích, cách đơn giản nhất là mở hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình của vé hay thẻ thành viên có chứa mã vạch, vuốt màn hình lên rồi chọn Thêm vào Wallet (Add to Wallet).

Nếu tùy chọn này không xuất hiện, có thể mở ứng dụng Wallet, nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) ở phía trên cùng và chọn Tạo thẻ (Create a Pass). Sau đó, nhấn Tiếp tục (Continue) rồi chụp ảnh vé hoặc thẻ cần thêm.

Ứng dụng Wallet sẽ sử dụng Visual Intelligence để nhận diện và trích xuất những thông tin cần thiết từ hình ảnh, sau đó tự động tạo một thẻ kỹ thuật số tương ứng. Các thông tin và giao diện của thẻ cũng có thể được tùy chỉnh thông qua mục Chỉnh sửa (Edit).

SIRI AI ĐƯỢC NÂNG CẤP

Trong nhiều năm, Siri luôn bị đánh giá là chậm cải tiến so với những trợ lý ảo cạnh tranh như Google Assistant. Tốc độ phản hồi chậm vốn đã gây khó chịu, nhưng vấn đề lớn hơn là Siri thường xuyên gặp khó khăn ngay cả khi xử lý những yêu cầu rất cơ bản.

Apple từng công bố kế hoạch nâng cấp toàn diện Siri trong bộ tính năng Apple Intelligence của iOS 18 và phải mất hơn 2 năm để những cải tiến này dần được triển khai.

Với iOS 27, Siri AI chính thức xuất hiện, mở ra một bước tiến mới cho trợ lý ảo của Apple. Người dùng sở hữu iPhone tương thích có thể đăng ký danh sách chờ bằng cách mở Cài đặt, chọn Siri rồi thực hiện đăng ký. Dù hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, phiên bản Siri mới đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.

Khả năng hiểu và thực hiện yêu cầu của Siri được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là việc xử lý những câu hỏi tiếp nối trong cùng một cuộc hội thoại. Mặc dù vẫn cần một khoảng thời gian để xử lý phần lớn yêu cầu, câu trả lời đã sát với nội dung cần tìm hơn và ít xuất hiện những phản hồi chung chung như “Đây là những gì tôi tìm thấy trên web”.

Điểm nâng cấp đáng chú ý hơn cả là khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân. Siri AI có thể khai thác thông tin từ tin nhắn, email, hình ảnh và nhiều dữ liệu khác để trả lời câu hỏi hoặc thực hiện các tác vụ trước đây đòi hỏi phải mở từng ứng dụng và tìm kiếm thủ công.

Chẳng hạn, thay vì phải tự kiểm tra nhiều cuộc trò chuyện hoặc email để tìm một thông tin cụ thể, trợ lý ảo có thể hỗ trợ truy xuất dữ liệu liên quan và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Khả năng tích hợp với ứng dụng bên thứ ba hiện vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đối với những người chủ yếu sử dụng iMessage và ứng dụng Mail mặc định, Siri AI hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nâng cấp đáng giá nhất của iOS 27.

Ngoài ra, ứng dụng Camera cũng được bổ sung chế độ Siri mới, tận dụng Visual Intelligence để trả lời câu hỏi về các vật thể hoặc khung cảnh đang xuất hiện trước ống kính.

TÙY CHỈNH CHẤT ÂM AIRPODS THEO SỞ THÍCH

AirPods là một trong những dòng tai nghe không dây phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt khi kết hợp với iPhone, iPad hoặc Mac. Phần lớn các mẫu AirPods hiện đại đều hỗ trợ Spatial Audio với khả năng theo dõi chuyển động đầu, trong khi nhiều dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Apple Music cung cấp nội dung âm thanh Dolby Atmos. Chất lượng âm thanh cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này, đặc biệt trên các phiên bản Pro cao cấp như AirPods Pro 3.

Với iOS 27, Apple tiếp tục mở rộng khả năng tùy chỉnh trải nghiệm âm thanh bằng cách tích hợp bộ cân bằng âm thanh (Equalizer) trực tiếp vào hệ thống. Trước đây, những ứng dụng như Apple Music đã cho phép điều chỉnh EQ thông qua các thiết lập có sẵn. Tuy nhiên, bộ cân bằng âm thanh mới dành cho AirPods có phạm vi hoạt động trên toàn hệ thống, thay vì chỉ giới hạn trong một ứng dụng nhất định.

Tính năng này hỗ trợ AirPods 4 trở lên, AirPods Pro 2 trở lên và AirPods Max 2. Để sử dụng, trước tiên cần kết nối AirPods với iPhone, mở ứng dụng Cài đặt, nhấn vào mục cài đặt AirPods ở phía trên màn hình rồi chọn Âm thanh & Định tuyến (Audio & Routing), sau đó mở Bộ cân bằng âm thanh (Equalizer).

Theo mặc định, chế độ Được đề xuất (Recommended) sẽ được kích hoạt nhằm duy trì chất âm cân bằng quen thuộc. Khi chuyển sang chế độ Tùy chỉnh (Custom), các dải âm trầm, âm trung và âm cao có thể được điều chỉnh thủ công theo sở thích.

Chế độ Được đề xuất (Recommended) sẽ được kích hoạt nhằm duy trì chất âm cân bằng quen thuộc, trong khi chế độ Tùy chỉnh (Custom) được điều chỉnh thủ công theo sở thích

Đối với những người yêu thích âm bass mạnh mẽ, việc tăng mức âm trầm sẽ giúp tiếng bass trở nên dày và có lực hơn. Trong khi đó, nếu ưu tiên độ rõ nét của giọng hát, việc điều chỉnh tăng âm trung hoặc âm cao sẽ mang lại hiệu quả phù hợp hơn.

Dù chỉ cung cấp bộ cân bằng ba dải tần, đây vẫn là một bổ sung đáng hoan nghênh. AirPods Pro 2 vốn đã sở hữu dải âm trầm khá mạnh, nhưng khả năng tăng cường bass thêm một mức nữa sẽ là lựa chọn hấp dẫn đối với những người yêu thích chất âm thiên về âm trầm.

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRÊN SAFARI

iOS 27 cũng mang đến một số cải tiến cho Safari nhằm giúp trải nghiệm duyệt web thuận tiện hơn. Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng theo dõi thay đổi trên trang web và gửi thông báo khi có nội dung mới. Nhờ đó, không cần phải liên tục truy cập và kiểm tra thủ công để cập nhật thông tin.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như theo dõi biến động giá của một sản phẩm, chờ vé sự kiện mở bán hoặc kiểm tra thời điểm một mặt hàng đang hết hàng được bổ sung trở lại.

Để thiết lập, chỉ cần mở Safari trên iPhone, truy cập trang web cần theo dõi, nhấn vào biểu tượng ba đường kẻ ngang trên thanh địa chỉ rồi chọn Thông báo cho tôi (Notify Me).

Nhờ tích hợp Apple Intelligence, Safari còn cho phép mô tả cụ thể nội dung cần giám sát thay vì chỉ theo dõi mọi thay đổi trên trang. Sau đó, có thể lựa chọn tần suất kiểm tra để Safari tự động cập nhật thông tin.

Một cải tiến khác là khả năng tự động phân loại các tab đang mở thành những nhóm có cùng chủ đề. Safari sử dụng Apple Intelligence để nhận diện nội dung và sắp xếp các trang web có liên quan vào cùng một danh mục.

Ví dụ, khi mở nhiều trang web để chuẩn bị cho một sự kiện, trình duyệt có thể tự động gom những tab liên quan đến việc mua vé, hướng dẫn di chuyển đến địa điểm tổ chức và thông tin bãi đỗ xe vào một nhóm riêng.

Để kích hoạt, hãy mở giao diện tổng quan các tab trong Safari, nhấn vào nút sắp xếp rồi chọn Tự động tạo chủ đề (Automatically Create Topics).

Không dừng lại ở đó, Apple Intelligence còn hỗ trợ tạo tiện ích mở rộng Safari theo nhu cầu riêng. Tính năng này có thể được truy cập bằng cách nhấn vào biểu tượng ba đường kẻ ngang trong Safari rồi chọn Mô tả tiện ích mở rộng (Describe Extension).

Apple cung cấp một số ví dụ để tham khảo nhưng khả năng tùy chỉnh không bị giới hạn trong những mẫu có sẵn. Người dùng có thể mô tả một tác vụ cụ thể và yêu cầu Apple Intelligence tạo tiện ích mở rộng tương ứng.

Qua thử nghiệm, những tiện ích mở rộng được tạo bằng cách này cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu khá tốt, thậm chí kết quả còn vượt ngoài mong đợi trong một số trường hợp. Hiệu quả thực tế vẫn có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và chức năng cần xây dựng.