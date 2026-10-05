iOS 27 bổ sung lớp cảnh báo trước các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo

Một giao dịch ngân hàng diễn ra bình thường có thể trở thành rủi ro nếu người dùng đang bị kẻ gian dẫn dắt. Trong trường hợp này, thiết bị không chỉ cần bảo vệ tài khoản mà còn phải nhận biết những bất thường trong chính quá trình người dùng thao tác.

Đó là cách Apple triển khai tính năng Phát hiện rủi ro mạo danh trên iOS 27. Trên các ứng dụng tương thích, hệ thống có thể được yêu cầu đánh giá nguy cơ khi người dùng chuyển tiền, thực hiện khoản thanh toán lớn hoặc thay đổi một số thiết lập bảo mật.

iOS 27 giúp iPhone cảnh báo nguy cơ lừa đảo trước khi chuyển tiền.

iPhone không đưa ra kết luận dựa trên một thao tác đơn lẻ. iOS 27 xem xét thời điểm sử dụng, cách tương tác, bối cảnh và một số dữ liệu từ cảm biến để tìm những dấu hiệu cho thấy người dùng có thể đang bị can thiệp hoặc thao túng.

Mức độ cảnh báo được chia thành Unknown, Medium và High. Trong đó, Unknown cho thấy chưa có dấu hiệu bất thường rõ ràng; Medium phản ánh một số hoạt động đáng ngờ; High là mức cảnh báo khi hệ thống nhận thấy nguy cơ lừa đảo hoặc can thiệp rõ hơn.

Kết quả đánh giá được chuyển cho ứng dụng để xử lý. Tùy trường hợp, ứng dụng có thể yêu cầu xác thực thêm, tạm hoãn giao dịch hoặc hiển thị cảnh báo nhằm ngăn người dùng tiếp tục thao tác.

Apple cũng giới hạn lượng dữ liệu được chia sẻ với ứng dụng. Hệ thống không đọc hay phân tích nội dung trong Tin nhắn, Mail và Ảnh để đưa ra đánh giá. Nhà phát triển chỉ nhận kết quả rủi ro cần thiết cho bước xử lý tiếp theo.

Cách tiếp cận này đặc biệt hướng tới những vụ lừa đảo mà nạn nhân tự cung cấp thông tin hoặc chủ động chuyển tiền. Thay vì chỉ chặn một ứng dụng hay đường link nguy hiểm, iOS 27 có thể đưa ra cảnh báo ngay trong quá trình giao dịch.

Tính năng hiện không được bật mặc định. Người dùng muốn sử dụng phải vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Phát hiện rủi ro mạo danh để kích hoạt. Apple cho biết có thể mất tới 24 giờ để các tín hiệu bảo vệ hoạt động đầy đủ trên ứng dụng tương thích.

Ngoài ra, mục Hoạt động gần đây cho phép kiểm tra những ứng dụng từng yêu cầu đánh giá rủi ro và các thao tác khiến cảnh báo xuất hiện. Đây là lớp bảo vệ bổ sung, không thay thế các cơ chế xác thực và chống gian lận của từng ngân hàng hoặc ứng dụng.