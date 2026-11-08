iOS 27.3 thay đổi cách Apple xử lý dữ liệu chia sẻ qua iCloud

Bắt đầu từ iOS 27.3, Apple sẽ giám sát các liên kết công khai được chia sẻ qua iCloud.

iOS 27.3 bổ sung cơ chế kiểm tra nội dung độc hại đối với ảnh và tệp được chia sẻ công khai qua iCloud. Apple có thể gỡ bỏ dữ liệu vi phạm, vô hiệu hóa tài khoản liên quan hoặc chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.

Theo tài liệu hỗ trợ công bố, chính sách áp dụng với ảnh trên iCloud Photos và tệp trên iCloud Drive được chia sẻ bằng tùy chọn “Anyone with the Link” (Bất kỳ ai có liên kết).

Đây là hình thức cho phép mọi người truy cập nội dung thông qua đường dẫn mà không cần được chủ tài khoản cấp quyền riêng. Ngược lại, dữ liệu chỉ chia sẻ với những người được lựa chọn bằng tùy chọn “People you choose” không thuộc phạm vi kiểm tra này.

iOS 27.3 cho phép Apple gỡ bỏ nội dung, vô hiệu hóa tài khoản

Với iOS 27.3, Apple không chỉ kiểm tra mà còn có quyền trực tiếp xử lý nội dung bị xác định là độc hại. Hãng có thể từ chối tải lên, di chuyển, chỉnh sửa, gỡ bỏ hoặc xóa dữ liệu vi phạm.

Các biện pháp này cũng áp dụng với tài khoản liên quan: Apple có thể chặn, vô hiệu hóa tài khoản, ngăn người dùng đăng ký tài khoản mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại tương ứng. Trong trường hợp cần thiết, hãng có thể chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

Theo MacRumors, Apple chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về thuật ngữ “harmful content” (nội dung độc hại) trong tài liệu hỗ trợ. Hãng cũng chưa xác định những loại dữ liệu nào thuộc diện kiểm tra, khiến phạm vi áp dụng chính sách vẫn chưa rõ ràng. Việc Apple bảo lưu quyền chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật càng làm nổi bật yêu cầu minh bạch về tiêu chí nhận diện và xử lý nội dung trên iCloud.

Ngoài ra, Apple chưa làm rõ chính sách mới có áp dụng với các liên kết công khai được tạo trước khi người dùng cập nhật lên iOS 27.3 hay chỉ kiểm tra những liên kết được tạo sau khi phiên bản hệ điều hành này phát hành.

iOS 27.3 làm rõ giới hạn mã hóa đầu cuối trên iCloud

Bên cạnh chính sách kiểm tra nội dung, Apple đã làm rõ một giới hạn kỹ thuật: dữ liệu chia sẻ qua liên kết công khai không thuộc phạm vi bảo vệ của mã hóa đầu cuối (E2EE).

Mã hóa E2EE vốn đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối khi chỉ thiết bị gửi và nhận sở hữu khóa giải mã. Dù tính năng Advanced Data Protection (ADP) mở rộng E2EE cho phần lớn dữ liệu iCloud, việc kích hoạt tùy chọn "Anyone with the Link" về bản chất sẽ loại bỏ lớp bảo vệ này. Nhờ đó, Apple có thể truy cập nội dung ngay cả khi ADP đang bật. Đây không phải là một bước lùi hay thay đổi trong chuẩn mã hóa của iOS 27.3, mà là đặc tính vốn có của việc công khai dữ liệu. Sự khác biệt duy nhất ở bản cập nhật này là Apple chính thức đưa công cụ kiểm soát nội dung vào các liên kết công khai.

Bước đi này lập tức gợi nhắc đến tranh cãi năm 2021 xung quanh đề xuất quét thư viện iCloud Photos để phát hiện nội dung CSAM - kế hoạch đã bị khai tử vào năm 2022 trước áp lực quan ngại về nguy cơ biến thành công cụ giám sát diện rộng.

Dù chính sách mới trên iOS 27.3 khoanh vùng hẹp hơn (chỉ tác động đến dữ liệu chủ động chia sẻ công khai), việc nhà sản xuất có khả năng thâm nhập nội dung vẫn đặt ra dấu hỏi lớn. Giới công nghệ tiếp tục đòi hỏi Apple phải minh bạch về thuật toán nhận diện, cơ chế sửa sai khi hệ thống đánh dấu nhầm, cũng như quy trình xử lý khiếu nại của người dùng.

iOS 27.3 cùng các nền tảng liên quan hiện ra mắt dưới dạng Developer Beta (3/11) và Public Beta (5/11/2026), trước khi phát hành chính thức vào tháng 12/2026.