iOS 27.3 sẽ có Siri AI tiếng Việt

Với bản phát hành iOS 27.3 Beta, tiếng Việt chính thức trở thành ngôn ngữ thứ 7 được tích hợp trên hệ thống Siri AI, chỉ hai tháng sau khi trợ lý ảo thế hệ mới ra mắt cùng dòng điện thoại iPhone 18 Pro.

Trước đó, Apple lần đầu giới thiệu Siri AI cùng nền tảng iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng 6 với phiên bản thử nghiệm ban đầu giới hạn ở tiếng Anh. Đến iOS 27.2, hãng đã bổ sung thêm 5 ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trước khi tiếp tục mở rộng sang tiếng Việt ở bản cập nhật tiếp theo.

Tiến độ này cho thấy sự thay đổi lớn trong lộ trình bản địa hóa của Apple, khi phiên bản Siri truyền thống trước đây phải mất 14 năm kể từ ngày ra mắt mới bắt đầu hỗ trợ tiếng Việt vào năm 2025.

Siri AI được nhiều người Việt chờ đợi sẽ có mặt trong phiên bản iOS 27.3.

Dù hệ điều hành iOS 27 tương thích từ thế hệ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên, tính năng Siri AI mới chỉ khả dụng trên các dòng máy từ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max trở về sau do yêu cầu về phần cứng xử lý trí tuệ nhân tạo. Để cài đặt, người dùng truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung, vào Cập nhật phần mềm, kích hoạt tính năng Bản cập nhật beta và tiến hành tải về phiên bản iOS 27.3 Beta.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển và người dùng sớm, hệ điều hành có thể phát sinh các lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành thực tế như không tương thích ứng dụng bên thứ ba hoặc làm gia tăng mức tiêu hao dung lượng pin. Người dùng được khuyến cáo cân nhắc kỹ lưỡng và tránh nâng cấp trực tiếp trên thiết bị phục vụ công việc chính hàng ngày.

Phiên bản Siri mới được tích hợp sâu với nền tảng Apple Intelligence thế hệ mới, đồng thời sử dụng thêm mô hình ngôn ngữ lớn Gemini từ Google. Cấu trúc này mở rộng năng lực đàm thoại tự nhiên, cho phép trợ lý truy xuất dữ liệu Internet theo thời gian thực để hỗ trợ người dùng xây dựng kế hoạch, giải quyết các câu hỏi phức tạp và thiết lập lịch trình chi tiết.

Apple cũng phát triển một ứng dụng Siri độc lập, hoạt động tương tự các nền tảng chatbot trên thị trường. Chương trình có chức năng lưu trữ lịch sử hội thoại, hỗ trợ đồng bộ phiên làm việc liền mạch trên toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của hãng gồm iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple Watch và kính thực tế ảo Apple Vision Pro.

Người dùng có thể kích hoạt trợ lý bằng câu lệnh thoại “Hey Siri”, nhấn giữ phím nguồn vật lý hoặc thực hiện thao tác vuốt xuống từ khu vực Dynamic Island trên các thiết bị tương thích. Giao diện hiển thị mới cho phép người dùng tương tác trực tiếp ngay tại màn hình ngoài lẫn bên trong các ứng dụng đang chạy.