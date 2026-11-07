IOS 27.3 sẽ có nhiều nâng cấp đáng mong đợi

Sau khi iOS 27.2 được đưa đến người dùng, Apple đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản kế nhiệm iOS 27.3. Hiện tại, bản beta đầu tiên của hệ điều hành mới đã được phát hành dành cho các nhà phát triển. Đây được xem là đợt nâng cấp đáng chú ý với nhiều thay đổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng mặc định. Nếu đúng tiến độ dự kiến, người dùng iPhone có thể trải nghiệm những cải tiến này trước khi năm 2026 khép lại.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27.3 nằm ở trợ lý ảo Siri. Nhờ được tích hợp thêm công nghệ AI, trợ lý này có thể xử lý những yêu cầu phức tạp và thực hiện nhiều thao tác trực tiếp trong ứng dụng. Chẳng hạn, người dùng có thể nhờ Siri sắp xếp tập tin hoặc tìm lại những địa điểm từng ghé thăm. Khả năng phối hợp kế hoạch với bạn bè cũng được kỳ vọng sẽ giúp việc sử dụng iPhone thuận tiện hơn.

Không dừng lại ở đó, Siri còn có thể tương tác với nhiều ứng dụng mặc định trong hệ sinh thái Apple. Các ứng dụng được hỗ trợ bao gồm Calendar, Files, Messages, Music, Photos và Weather. Nhờ khả năng kết nối này, người dùng có thể thực hiện nhiều công việc liên tiếp mà không cần tự chuyển đổi giữa từng ứng dụng. Đây là một trong những hướng nâng cấp quan trọng nhằm mở rộng khả năng hỗ trợ của trợ lý ảo.

Apple đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản kế nhiệm iOS 27.3.

Apple cũng đang phát triển phiên bản mới của ứng dụng Health với cách tổ chức nội dung được cải tiến. Giao diện dự kiến có ba tab chính gồm Insights, Longevity và Browse, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên trực quan hơn. Thay đổi này hướng đến việc cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số sức khỏe của người dùng. Qua đó, người dùng có thể thuận tiện theo dõi và tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe của mình.

Ở khía cạnh duyệt web, Safari cũng được cho là sẽ nhận thêm một số công cụ hữu ích. Nổi bật trong đó là khả năng tự động sắp xếp các tab, giúp người dùng quản lý những trang đang mở gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, chế độ tối thích ứng được bổ sung nhằm cải thiện trải nghiệm khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Những thay đổi này hướng đến sự tiện lợi và thoải mái trong quá trình duyệt web hằng ngày.

Một điểm mới khác liên quan đến chế độ Standby trên iPhone Duo. Tính năng này cho phép tùy chỉnh mặt đồng hồ và các tiện ích hiển thị khi điện thoại ở trạng thái chờ. Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ mở rộng trải nghiệm này đến các mẫu iPhone khác thay vì giữ độc quyền trên iPhone Duo. Nhờ đó, phạm vi thiết bị có thể tiếp cận tính năng mới sẽ được mở rộng đáng kể.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27.3 nằm ở trợ lý ảo Siri.

Ngoài iPhone, hệ sinh thái iPad cũng được bổ sung một thay đổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, tính năng Siri Mode vốn xuất hiện trên ứng dụng Camera của iPhone sẽ được đưa lên iPad thông qua iPadOS 27.3. Người dùng có thể đặt câu hỏi cho Siri dựa trên những hình ảnh mà camera đang ghi lại. Điều này hứa hẹn mở rộng cách tương tác với camera và hỗ trợ khám phá thông tin trực quan hơn.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận thời điểm phát hành chính thức của iOS 27.3. Tuy nhiên, nếu chu kỳ thử nghiệm beta tiếp tục kéo dài khoảng 30 đến 45 ngày, phiên bản ổn định có thể xuất hiện vào giữa tháng 12/2026. Người dùng sẽ cần chờ thêm các bản thử nghiệm tiếp theo để biết chính xác những tính năng nào được giữ lại. Đây cũng là cơ hội để Apple hoàn thiện hiệu năng và độ ổn định trước khi phát hành rộng rãi.