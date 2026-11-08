iOS 27.3 sắp ra mắt: Siri hỗ trợ tiếng Việt, iPhone có loạt tính năng mới

Apple tiếp tục nâng cấp Siri AI trên iOS 27.3, mở rộng khả năng xử lý tác vụ và hỗ trợ thêm ngôn ngữ. Ảnh: Apple.

Apple đã phát hành bản thử nghiệm iOS 27.3 dành cho nhà phát triển từ ngày 3/11 và mở rộng tới người dùng tham gia chương trình beta công khai vào ngày 5/11. Theo các chuyên trang công nghệ quốc tế, bản cập nhật dự kiến được phát hành chính thức trong tháng 12/2026.

Không đơn thuần là phiên bản sửa lỗi, iOS 27.3 tập trung cải thiện những tính năng được sử dụng thường xuyên trên iPhone, đặc biệt là khả năng điều khiển thiết bị bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Siri thông minh hơn, bắt đầu thử nghiệm hỗ trợ tiếng Việt

Điểm đáng chú ý nhất trên iOS 27.3 là những thay đổi đối với Siri.

Theo MacRumors, Apple đang mở rộng khả năng tương tác của trợ lý ảo này với các ứng dụng quen thuộc như Mail, Messages, Calendar, Files, Photos, Safari, Maps và Weather.

Thay vì chỉ thực hiện các lệnh đơn giản, Siri có thể hỗ trợ người dùng xử lý nhiều công việc ngay trong ứng dụng. Chẳng hạn, tìm kiếm tập tin, quản lý tab trình duyệt, lưu trang web để đọc sau, thay đổi địa điểm theo dõi thời tiết hoặc hỗ trợ xử lý thư điện tử.

Trong ứng dụng Mail, Siri được thử nghiệm khả năng hủy đăng ký nhận email quảng cáo và hoàn tác thao tác gửi thư. Với Safari, trợ lý có thể hỗ trợ đóng các tab trùng lặp, quản lý cửa sổ và xóa lịch sử duyệt web theo yêu cầu.

Tiếng Việt nằm trong nhóm ngôn ngữ Apple đang thử nghiệm mở rộng cho Siri AI. Ảnh: Apple.

Đáng chú ý, tiếng Việt nằm trong nhóm ngôn ngữ Apple đang thử nghiệm mở rộng cho Siri AI, cùng với tiếng Trung phồn thể, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Na Uy.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của người dùng iPhone tại Việt Nam, nơi nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo trước đây vẫn bị giới hạn bởi ngôn ngữ hoặc khu vực.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ tiếng Việt trong giai đoạn thử nghiệm chưa đồng nghĩa toàn bộ tính năng Siri AI sẽ hoạt động ngay trên mọi thiết bị khi iOS 27.3 chính thức phát hành. Khả năng sử dụng còn phụ thuộc vào dòng iPhone, ngôn ngữ và khu vực được Apple hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Apple tiếp tục phát triển khả năng kết nối Siri với ứng dụng của bên thứ ba thông qua App Intents. Đây là nền tảng cho phép các nhà phát triển tích hợp những thao tác cụ thể của ứng dụng vào hệ thống điều khiển bằng giọng nói.

Siri AI thực hiện các tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nguồn: Digital Trends.

iPhone có thêm tính năng đánh giá tuổi sức khỏe

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở ứng dụng Health, nơi Apple đang thử nghiệm giao diện mới cùng các công cụ phân tích dữ liệu sức khỏe.

Theo 9to5Mac, ứng dụng được tổ chức lại thành ba mục chính gồm Insights, Longevity và Browse, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng.

Trong đó, Insights tập hợp dữ liệu về hoạt động thể chất, nhịp tim, giấc ngủ và những thay đổi liên quan đến sức khỏe. Hệ thống có thể sử dụng AI để cung cấp thông tin và gợi ý phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Đáng chú ý, mục Longevity bổ sung Health Age, tính năng ước tính tuổi sức khỏe dựa trên các dữ liệu được ghi nhận từ Apple Watch và những thông tin liên quan.

Các chỉ số được phân tích có thể bao gồm nhịp tim lúc nghỉ, biến thiên nhịp tim, khả năng hấp thụ oxy tối đa và chất lượng giấc ngủ.

Thông qua đó, người dùng có thể theo dõi xu hướng thay đổi của cơ thể theo thời gian. Tuy nhiên, kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế việc thăm khám hoặc chẩn đoán y khoa.

Apple cũng bổ sung Gym Strength cho dịch vụ Fitness+, hỗ trợ xây dựng chương trình tập luyện sức mạnh kéo dài bốn tuần dựa trên mục tiêu, kinh nghiệm và thiết bị tập luyện của từng người.

Siri AI đọc và xử lý nội dung trên màn hình iPhone. Nguồn: Canaltech.

Safari có chế độ tối mới, quản lý tab dễ dàng hơn

Trình duyệt Safari trên iOS 27.3 được bổ sung Adaptive Dark Mode, chế độ tối thích ứng có thể điều chỉnh giao diện của những website chưa hỗ trợ nền tối.

Người dùng có thể thiết lập tự động hoặc tùy chỉnh riêng cho từng trang web. Tính năng này hướng đến trải nghiệm đọc dễ chịu hơn khi sử dụng iPhone trong điều kiện thiếu sáng.

Safari cũng được thử nghiệm cách hiển thị tab theo chiều dọc, giúp quan sát và chuyển đổi giữa nhiều trang đang mở thuận tiện hơn, đặc biệt trên các thiết bị có màn hình lớn.

Ngoài ra, Apple tiếp tục cải thiện những công cụ liên quan đến quyền riêng tư khi duyệt web, trong đó có tùy chọn Global Privacy Control xuất hiện ở phần cài đặt nâng cao.

Màn hình chờ iPhone được nâng cấp, Apple Music có thêm karaoke

Chế độ StandBy trên iPhone cũng được Apple điều chỉnh trong bản cập nhật mới.

Người dùng có thêm lựa chọn hiển thị đồng hồ kim, đồng hồ số, lịch và thời tiết khi đặt điện thoại nằm ngang trong lúc sạc.

Các mặt đồng hồ được bổ sung tùy chọn màu sắc, tiện ích và khả năng tạo nhiều kiểu hiển thị để chuyển đổi nhanh. Mục hình ảnh cũng hỗ trợ nội dung từ album được chia sẻ.

Với Apple Music, tính năng Selfie Sing cho phép người dùng ghi lại video trong lúc hát karaoke. Video có thể được điều chỉnh giọng hát trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Ứng dụng Freeform cũng được nâng cấp với khả năng tạo hình dạng tùy chỉnh từ mô tả bằng văn bản, bổ sung công cụ định dạng và thay đổi màu nền.

Trong khi đó, Trung tâm điều khiển có thêm tùy chọn quản lý kết nối VPN, cho phép chuyển đổi giữa những cấu hình đã thiết lập thay vì chỉ bật hoặc tắt kết nối gần nhất.

Dự kiến, các thiết bị đang hỗ trợ iOS 27 tiếp tục có thể nhận bản cập nhật mới, bao gồm iPhone 11 và những thế hệ ra mắt sau đó. Ảnh: Apple.

Khi nào iOS 27.3 chính thức phát hành?

Theo 9to5Mac, iOS 27.3 có thể được Apple phát hành trong nửa đầu tháng 12/2026, dựa trên lịch cập nhật hệ điều hành vào cuối năm của hãng. Tuy nhiên, ngày phát hành cụ thể chưa được công bố.

Dự kiến, các thiết bị đang hỗ trợ iOS 27 tiếp tục có thể nhận bản cập nhật mới, bao gồm iPhone 11 và những thế hệ ra mắt sau đó.

Dù vậy, không phải mọi tính năng đều có mặt trên tất cả thiết bị. Những công cụ sử dụng Apple Intelligence có thể yêu cầu phần cứng mới hơn, đồng thời chịu giới hạn về ngôn ngữ và thị trường.

Do iOS 27.3 vẫn trong giai đoạn beta, Apple có thể điều chỉnh hoặc trì hoãn một số tính năng trước khi phát hành chính thức.

Với người dùng Việt Nam, khả năng Siri hỗ trợ tiếng Việt là điểm đáng chú ý nhất của lần cập nhật này. Nếu được triển khai rộng rãi, người dùng sẽ có thêm lựa chọn điều khiển iPhone bằng ngôn ngữ quen thuộc, thay vì phụ thuộc vào các câu lệnh tiếng Anh như trước đây.