iOS 27.3 Public Beta đã mở: Safari có thẻ dọc, Siri AI mạnh hơn, ứng dụng Sức khỏe đổi giao diện

Apple đã phát hành bản thử nghiệm Public Beta đầu tiên của iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, tvOS 27.3 và watchOS 27.3. Người dùng đã đăng ký chương trình Beta của Apple có thể tải về và trải nghiệm sớm các tính năng mới. Theo kế hoạch dự kiến từ nguồn tin, các bản cập nhật chính thức sẽ đến tay người dùng rộng rãi trong tháng 12.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Apple tung các phiên bản dành cho nhà phát triển. Đáng chú ý, đợt cập nhật này không giới hạn ở iPhone mà trải rộng trên iPad, Mac, Apple TV và Apple Watch.

iOS 27.3 thay đổi gì ở Safari, Siri và ứng dụng Sức khỏe?

Trên iOS 27.3, trình duyệt Safari nhận hai nâng cấp quan trọng: tùy chọn giao diện thẻ theo chiều dọc (Vertical Tabs) và chế độ tối thích ứng (Adaptive Dark Mode).

Bên cạnh đó, trợ lý Siri AI được cải tiến để thực hiện nhiều tác vụ chuyên sâu hơn bên trong và giữa các ứng dụng của Apple. Nhà phát triển cũng đã có thể tự thiết lập các hành động tùy chỉnh để Siri thực thi.

Apple phát hành bản public beta đầu tiên của iOS 27.3

Ứng dụng Sức khỏe (Health) có thiết kế mới, tích hợp thêm các thông tin phân tích tùy chỉnh và dữ liệu chỉ số sống thọ (Longevity). Với thiết bị iPhone Duo, hệ thống hiện đã hỗ trợ tính năng Tầm với (Reachability).

Ngoài ra, Apple Music xuất hiện tính năng Hát cùng Camera (Selfie Sing). Chế độ Chờ (StandBy) cũng được tinh chỉnh trên các dòng iPhone không thuộc dòng Duo.

macOS Golden Gate 27.3 và Apple Watch: từ Live Activities đến Trí tuệ âm thanh

Trên macOS Golden Gate 27.3, máy Mac được bổ sung các tính năng Safari mới tương tự trên iOS. Phiên bản này cũng đưa tính năng Hoạt động trực tiếp (Live Activities) lên các mẫu Mac không có Dynamic Island, giúp người dùng theo dõi thông tin ứng dụng theo thời gian thực.

Trong khi đó, trên Apple Watch Series 12 và Ultra 4, Apple bắt đầu thử nghiệm các tính năng Trí tuệ âm thanh (Audio Intelligence):

Tua lại trực tiếp (Live Rewind): tạo bản ghi văn bản từ 15 giây lời nói gần nhất.

Tóm tắt Siri (Siri Recap): cung cấp đoạn tổng hợp ngắn gọn về các cuộc trò chuyện trong ngày.

Phần mềm mới mang đến nhiều thay đổi thú vị

Cách đăng ký Public Beta và khi nào có bản chính thức

Để dùng thử, người dùng cần truy cập và đăng ký tài khoản tại trang web thử nghiệm beta của Apple. Sau khi hoàn tất xác minh, thiết bị có thể tải bản cập nhật qua mục Cập nhật phần mềm trong ứng dụng Cài đặt.

Do đây là bản thử nghiệm, người dùng nên cân nhắc trước khi cài đặt trên thiết bị chính. Theo nguồn tin, Apple dự kiến phát hành rộng rãi toàn bộ các bản cập nhật chính thức trong tháng 12.