Apple vừa phát hành iOS 27.3 beta 2 cho nhà phát triển, hai tuần sau bản thử nghiệm đầu tiên. Theo 9to5Mac và MacRumors, bản cập nhật mang đến ứng dụng Health với giao diện mới, các nâng cấp cho Safari và Siri AI, cùng nhiều tinh chỉnh cho Apple Fitness+, Apple Music và màn hình StandBy.

Bản beta này tập trung hoàn thiện trải nghiệm cốt lõi và mở rộng khả năng tương tác trong hệ sinh thái Apple. Các thay đổi nổi bật nằm ở ba mảng: theo dõi sức khỏe, duyệt web và trợ lý ảo.

Health trở lại với thẻ Insights và Longevity

Ứng dụng Health đã trở lại trên iOS 27.3 beta 2 với giao diện hoàn toàn mới. Apple bổ sung các thẻ thông tin chuyên sâu để người dùng theo dõi và phân tích dữ liệu sức khỏe trực quan hơn so với các phiên bản trước.

Giao diện ứng dụng Health trên iOS 27.3 beta 2

Điểm nhấn lớn nhất là thẻ Insights. Tại đây, hệ thống tự động tổng hợp các xu hướng về giấc ngủ, hoạt động thể chất và nhiều chỉ số khác. Nhờ vậy, người dùng nắm được tình trạng cơ thể nhanh chóng mà không cần truy cập từng mục riêng lẻ như trước.

Bên cạnh đó, thẻ Longevity (Tuổi thọ) lần đầu xuất hiện. Tính năng này dùng dữ liệu thu thập từ Apple Watch để tính Health Age (Tuổi sức khỏe) của người dùng. Hệ thống đối chiếu các chỉ số y tế với mức trung bình của độ tuổi tương ứng, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về tình trạng lão hóa sinh học.

Safari gọn hơn với tab dọc, Siri AI can thiệp sâu vào ứng dụng hệ thống

Safari có thêm tùy chọn Vertical Tabs. Bố cục này chuyển toàn bộ các thẻ đang mở sang cạnh trái màn hình, tối ưu không gian hiển thị và giúp quản lý nhiều tab gọn gàng hơn.

iOS 27.3 mang đến nhiều thay đổi thú vị

Một bổ sung quan trọng khác là Adaptive Dark Mode. Tính năng này tự động làm tối giao diện những trang web vốn không hỗ trợ chế độ nền tối nguyên bản, giúp giảm mỏi mắt khi duyệt web vào ban đêm.

Trong khi đó, Siri AI được cấp quyền can thiệp sâu hơn vào các ứng dụng mặc định. Trợ lý ảo này có thể thao tác chéo qua Calendar, Files, Mail, Maps, Photos và Reminders. Người dùng có thể yêu cầu Siri tạo và lưu playlist âm nhạc, lên lịch gửi tin nhắn tự động hoặc tạo mục nhật ký trong ứng dụng Journal chỉ bằng giọng nói.

Những tinh chỉnh nhỏ trên thiết bị và dịch vụ đi kèm

Ngoài các thay đổi lớn, iOS 27.3 beta 2 còn có hàng loạt nâng cấp nhỏ hướng đến việc cá nhân hóa và tối ưu trải nghiệm hằng ngày. Bảng dưới đây tổng hợp những thay đổi đáng chú ý.

Cách cài đặt và thời điểm phát hành chính thức

iOS 27.3 beta 2 hiện có sẵn cho các nhà phát triển đã đăng ký, tải về qua mục Cập nhật phần mềm. Phiên bản chính thức dự kiến được phát hành rộng rãi vào tháng 12 tới.

Nhìn chung, bản beta này cho thấy Apple đang đẩy mạnh dữ liệu sức khỏe cá nhân hóa và khả năng điều khiển bằng giọng nói của Siri AI. Đồng thời, hãng tinh chỉnh các ứng dụng quen thuộc như Safari để việc sử dụng hằng ngày thuận tiện hơn.