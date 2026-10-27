iOS 27.2 và macOS 27.2 có thể nhận biết hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công cụ AI tạo sinh

Bản cập nhật có dung lượng khá lớn, do đó nên sử dụng kết nối wifi. Ảnh: Hoàng Linh

Điểm nhấn của iOS 27.2 và macOS 27.2 là Siri AI - tính năng có mặt trên toàn bộ máy iPhone 15 Pro/Pro Max và iPhone 16 trở về sau. Siri AI hiện có thêm 5 ngôn ngữ mới gồm tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh tiếng Anh.

Trợ lý AI trên hệ điều hành mới có thể ghi nhớ nội dung trao đổi trước đây, khai thác thêm thông tin từ ảnh trong Messages, người tham gia sự kiện trong Calendar, hòm thư thoại và lịch sử duyệt web để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn.

Người dùng được bổ sung tùy chọn loại trừ một số ứng dụng khỏi phạm vi truy cập của Siri, tìm kiếm và các đề xuất hệ thống, đồng thời có thể chọn riêng phần văn bản trong câu trả lời để sao chép.

Trên iPhone, bản cập nhật mang đến nhiều thay đổi cho các ứng dụng. Apple Music chuyển sang biểu tượng đen trắng, thay cho thiết kế đỏ quen thuộc, đồng thời điều chỉnh màu nhấn và tiện ích.

Ứng dụng Messages đã có thể gợi ý hành động theo ngữ cảnh hội thoại, chẳng hạn tạo sự kiện Calendar từ cuộc trao đổi về một buổi hẹn. Ứng dụng Podcasts giờ đây tách riêng tập mới và nội dung đang nghe dở, trong khi Apple TV bổ sung hồ sơ người dùng để mỗi thành viên gia đình có lịch sử xem và đề xuất riêng.

FaceTime cũng hỗ trợ thêm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hoặc người cung cấp phụ đề trực tiếp vào cuộc gọi. Trong khi đó, ứng dụng nhà thông min được bổ sung tùy chọn tự khóa cửa sau khi đóng và cảnh báo khi cửa mở quá lâu đối với các khóa thông minh tương thích.

Đáng chú ý, ứng dụng Photos và tính năng Image Playground hỗ trợ dấu nhận diện SynthID nhằm giúp xác định hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công cụ tạo sinh. SynthID là công nghệ đánh dấu nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, được phát triển bởi Google DeepMind. Công nghệ này nhúng một dấu nhận diện vào nội dung do AI tạo, chẳng hạn hình ảnh, âm thanh, video hoặc văn bản, nhằm giúp các hệ thống chuyên dụng nhận biết nguồn gốc của nội dung đó.

iOS 27.2 còn bổ sung hỗ trợ Apple Pencil USB-C cho iPhone Duo; tính năng này không tương thích với Apple Pencil Pro.

Hình ảnh ban đầu về thế hệ iPad mini thứ 8 ra mắt tối 26-10. Ảnh: Apple

Với máy tính Mac, macOS 27.2 Golden Gate tập trung mở rộng Siri AI và bổ sung các công cụ nhận diện thao tác cử chỉ trong một số ứng dụng tích hợp. Theo 9to5Mac, thay đổi này có thể liên quan đến định hướng phát triển máy Mac màn hình cảm ứng trong thời gian tới.

Việc phát hành các hệ điều hành mới diễn ra ngay sau khi Apple công bố iPad mini thế hệ mới, đánh dấu bước nâng cấp lớn của dòng máy tính bảng nhỏ gọn.

Máy mới có OLED 8,5 inch, đồng thời chuyển sang chip A20 Pro với khả năng xử lý đồ họa và tác vụ trí tuệ nhân tạo được cải thiện. Apple cho biết người dùng có thể đặt trước từ ngày 28-10, sản phẩm dự kiến lên kệ ngày 6-11.