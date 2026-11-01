iOS 18.7.11 cho iPhone XS, XS Max và XR: Apple vá 3 lỗ hổng, một lỗi nghi bị khai thác thực tế

Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật iOS 18.7.11 dành riêng cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR, những thiết bị không còn khả năng nâng cấp lên các hệ điều hành mới hơn. Bản vá xử lý ba lỗ hổng an ninh, trong đó có một lỗi mà hãng cảnh báo có thể đã bị tin tặc khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích.

Theo trang hỗ trợ bảo mật của Apple, iOS 18.7.11 ra mắt vào ngày 26/10. Việc tiếp tục phát hành bản vá cho ba mẫu máy này cho thấy thiết bị dù không lên được phiên bản iOS mới nhất vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật cốt lõi.

CoreGraphics: lỗ hổng đáng lo ngại nhất trong bản vá

Tâm điểm của bản cập nhật là lỗ hổng mang mã định danh CVE-2026-86950 thuộc thành phần CoreGraphics. Lỗi này cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý ngay trên thiết bị nạn nhân, chỉ bằng cách lừa người dùng xử lý một tệp tin chứa nội dung độc hại.

Đáng chú ý, Apple xác nhận đã nhận được báo cáo về khả năng lỗ hổng này từng bị lợi dụng trong một chiến dịch tấn công rất tinh vi. Mục tiêu là một số cá nhân cụ thể đang dùng các phiên bản hệ điều hành trước iOS 27. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ danh tính các mục tiêu cũng như quy mô của đợt tấn công.

Hai lỗi còn lại: rò rỉ dữ liệu và truy cập camera trái phép

Song song với CoreGraphics, iOS 18.7.11 xử lý thêm hai mối nguy khác. Lỗi đầu tiên là CVE-2026-65339 ở thành phần Audio, có nguy cơ khiến ứng dụng làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Lỗi thứ hai là CVE-2026-86990 trong CoreMedia. Lỗ hổng này tạo điều kiện cho ứng dụng độc hại tự ý truy cập camera của thiết bị mà không cần sự đồng ý hay cấp quyền từ chủ sở hữu.

iPadOS 18.7.11 dành cho những mẫu iPad nào?

Không riêng iPhone, người dùng máy tính bảng cũng nhận được bản cập nhật iPadOS 18.7.11 tương ứng trên các mẫu tương thích. Danh sách gồm iPad thế hệ thứ 7, iPad Air từ thế hệ thứ 4 trở lên, iPad từ thế hệ thứ 9 trở lên và iPad mini từ thế hệ thứ 6 trở lên.

Cách cài đặt và những lưu ý trước khi cập nhật

Do có lỗ hổng đã ghi nhận khả năng bị khai thác, việc chần chừ cập nhật sẽ khiến người dùng tiếp tục đối mặt với rủi ro bảo mật. Chủ sở hữu các thiết bị trong danh sách hỗ trợ nên kiểm tra và cài đặt sớm theo các bước sau:

Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Khi bản cập nhật xuất hiện, chọn Tải xuống và cài đặt.

Để quá trình diễn ra an toàn và suôn sẻ, Apple khuyến cáo người dùng sao lưu các dữ liệu quan trọng, đảm bảo pin đầy đủ và duy trì kết nối Wi-Fi ổn định.

Điểm cần nhớ

Nhìn chung, iOS 18.7.11 là bản vá bảo mật quan trọng cho iPhone XS, XS Max và XR, trong đó lỗ hổng CoreGraphics là mối lo lớn nhất vì có dấu hiệu từng bị lợi dụng ngoài thực tế. Việc cập nhật kịp thời là cách đơn giản nhất để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.