IOM hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở sau bão lũ

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và IOM trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Phạm Văn Thiết.

Tại xã Hợp Thành, chương trình trao hỗ trợ xây mới nhà ở, với mức 60 triệu đồng/hộ, cho 3 gia đình gồm: anh Tống Văn Toản, xóm Khau Lai; anh Nguyễn Văn Luyện và ông Phạm Văn Thiết, cùng ở xóm Na Pặng. Ngoài ra, gia đình bà Lê Thị Xoa, xóm Na Pặng, được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Luyện.

Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp các gia đình có thêm kinh phí khắc phục thiệt hại, sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống.

Trong đợt này, IOM hỗ trợ tổng cộng 60 hộ dân sửa chữa, xây mới nhà ở, gồm 39 hộ tại xã Hợp Thành và 21 hộ tại xã Yên Trạch.

Hoạt động nằm trong chương trình viện trợ quốc tế khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng do bão, lũ lụt, góp phần giúp các gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai và từng bước ổn định cuộc sống.