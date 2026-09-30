IOAA 2026: Thí sinh trải nghiệm Nhà chiếu hình

Nhà chiếu hình vũ trụ nhìn từ bên ngoài. Ảnh: BTC

Hôm nay (30-9), kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 bước sang ngày thứ ba. Sau khi hoàn thành các phần thi lý thuyết và thi đồng đội trong hai ngày trước đó, các thí sinh có trải nghiệm thoải mái hơn với nội dung trình chiếu tại Nhà chiếu hình vũ trụ để chuẩn bị cho các nội dung thi tiếp theo.

Nội dung này được các đội thi chú trọng, bởi đây cũng là một phần trong nội dung quan sát và giúp thí sinh làm quen với môi trường, thiết bị phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn.

IOAA 2026 sử dụng Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 và phần mềm SkyExplorer. Bên cạnh đó, phần thi sử dụng kính thiên văn được hỗ trợ bởi các thiết bị như Sky-Watcher BK P15075 EQ3; phần mềm Olympify được sử dụng trong chấm thi.

Trình diễn tại Nhà chiếu hình vũ trụ. Ảnh: BTC

IOAA 2026 có hơn 300 thí sinh thuộc 65 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Kỳ thi gồm 4 nội dung: Lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và thi đồng đội.

Sau lễ khai mạc, thí sinh phải bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây khác cho trưởng đoàn. Việc quản lý, sử dụng thiết bị trong thời gian thi được thực hiện theo quy định của IOAA và hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Ngày mai (1-10), từ 8h đến 12h, các thí sinh bước vào phần thi phân tích dữ liệu - nội dung thi thứ ba của IOAA 2026. Thí sinh sẽ xử lý, phân tích và diễn giải dữ liệu thiên văn. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA.