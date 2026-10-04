IOAA 2026:Học sinh Việt Nam giành 6 Huy chương vàng

Văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú

Chiều 4-10, tại Đại học Phenikaa diễn ra lễ bế mạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 dự và trao thưởng cho các thí sinh.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-9 đến 5-10, Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi. Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh dự thi.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 cho biết, các thí sinh đã tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Theo đồng chí Vũ Thu Hà, các nội dung thi đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng hợp tác, qua đó các em đã thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức.

Đồng chí Vũ Thu Hà đánh giá, với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn được hoàn thành theo chương trình, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng. “IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội”, đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Theo đồng chí Vũ Thu Hà, tại lễ khai mạc kỳ thi, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học. IOAA 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng chí Vũ Thu Hà cho rằng, mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả thí sinh đã được lựa chọn tham dự kỳ thi. “Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước”, đồng chí Vũ Thu Hà nhắn nhủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà mong các thí sinh tiếp tục giữ vững niềm tin, học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mình yêu thích. Đồng chí đồng thời trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường trong việc giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức, đồng chí Vũ Thu Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao; cảm ơn Ủy ban IOAA quốc tế đã tin tưởng lựa chọn Hà Nội đăng cai IOAA lần thứ XIX. Đồng chí cũng cảm ơn Ban Học thuật, các nhà khoa học, chuyên gia, trưởng đoàn và các đoàn tham dự đã đồng hành, đóng góp vào thành công của kỳ thi.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Thu Hà cảm ơn Đại học Phenikaa đã dành nhiều tâm huyết, nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và đồng hành trách nhiệm, góp phần làm nên thành công của kỳ thi, nơi các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia hội tụ, tranh tài tại Hà Nội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 Huy chương vàng, 48 Huy chương bạc, 60 Huy chương đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải Đặc biệt cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành và các giải đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 Huy chương vàng và 4 Huy chương bạc.

Cụ thể, 6 thí sinh giành Huy chương vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ), Lê Gia Hồng Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Lê Bá Tuấn Việt (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 4 thí sinh giành Huy chương bạc, có 3 em là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, gồm: Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái, Nguyễn Trường Chinh; em Đinh Quang Dũng là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghi thức chuyển giao cờ đăng cai IOAA lần thứ IX. Ảnh: Ngọc Tú

IOAA 2026 đã diễn ra thành công tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Dưới đây là các hình ảnh trao thưởng tại lễ bế mạc:

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao thưởng tới thí sinh có tổng điểm cao nhất. Ảnh: Ngọc Tú.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao thưởng giải cá nhân đặc biệt tới 2 thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng tới các thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng tới các thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Ban Tổ chức trao Huy chương bạc tới các thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Ban Tổ chức trao Huy chương đồng tới các thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích tới các thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú