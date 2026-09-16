IOAA 2026: Hà Nội gấp rút hoàn thiện những khâu cuối trước ngày thi

Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10-2026 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Thảo

Đến ngày 16-9, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi thiên văn học và vật lý thiên văn tại thành phố Hà Nội đang được khẩn trương hoàn thiện.

Hoàn thiện điểm thi, tăng tốc ôn luyện

Theo số liệu mới nhất, IOAA 2026 có 67 đội đăng ký, gồm 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam với gần 500 thành viên, trong đó có 320 học sinh cùng các lãnh đội, quan sát viên và khách mời.

Kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10-2026 tại Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan thường trực, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Phenikaa và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Đại học Phenikaa là địa điểm thi chính. Tại đây, 16 phòng thi lý thuyết và xử lý số liệu cùng 2 phòng dự phòng đã được bố trí. Khu vực thi quan sát ngoài trời tại sân bóng có 60 kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ và 10 kính dự phòng.

Đại học Phenikaa là địa điểm thi chính của kỳ thi. Ảnh: PNK

Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm được sử dụng cho phần thi quan sát trong nhà, với máy chiếu và phần mềm SkyExplorer. Sân trung tâm của trường dành cho bài thi đồng đội. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phần mềm thi trực tuyến Olympify, máy chủ dữ liệu điểm thi và các giải pháp bảo mật cũng được chuẩn bị.

Theo phương án tổ chức, thí sinh sẽ thực hiện các nội dung gồm thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát bằng kính thiên văn, quan sát trong nhà chiếu hình và bài thi đồng đội.

Song song với việc hoàn thiện điểm thi, 10 học sinh thuộc hai đội tuyển Việt Nam đang bước vào những tuần bồi dưỡng cuối cùng trước khi tranh tài tại IOAA 2026. Chương trình được triển khai từ ngày 4-7 và kéo dài đến ngày 24-9, với tổng cộng 1.200 tiết, trong đó có 800 tiết lý thuyết và 400 tiết thực hành.

Không chỉ củng cố kiến thức về thiên văn học và vật lý thiên văn, các em được làm quen với việc phân tích dữ liệu, thực hành quan sát và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với các phần thi mà học sinh sẽ thực hiện tại Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng giảng viên, nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia giảng dạy, hướng dẫn đội tuyển. Trước đó, từ ngày 9 đến 16-8, các học sinh đã tham gia đợt tập huấn thực hành quan sát chuyên sâu tại Đài thiên văn Nha Trang.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản nhắn nhủ, khi kỳ thi đang đến gần, các thành viên đội tuyển cần tiếp tục tập trung cho chương trình bồi dưỡng, đồng thời chú trọng kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, tinh thần đồng đội, tâm lý và thể lực. Theo ông, 10 học sinh không chỉ là những thí sinh đại diện Việt Nam mà còn là những đại diện trẻ của nước chủ nhà tại IOAA 2026.

Với các thành viên đội tuyển, việc được tham dự kỳ thi trên sân nhà cũng mang đến một trải nghiệm đặc biệt. Em Lê Gia Hồng Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, em vinh dự khi được lựa chọn tham dự IOAA 2026. Theo Hồng Minh, đây vừa là cơ hội tranh tài, vừa là trách nhiệm của những học sinh đại diện Việt Nam khi đất nước đăng cai kỳ thi. Các thành viên hai đội tuyển xác định sẽ đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện và thi đấu tự tin, trung thực.

Công tác nhân sự phục vụ kỳ thi cũng đang được triển khai. Các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo và thẩm định kết quả được kiện toàn; 7 nhóm công tác chuyên trách được phân công phụ trách các mảng từ điều hành, nghiệp vụ, tổ chức, giám sát thi đến kỹ thuật, dữ liệu và bảo đảm điều kiện thi.

Nhiều trải nghiệm ở Hà Nội

Cùng với việc hoàn thiện điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các phần việc phục vụ 65 đoàn quốc tế, từ thông tin thành viên, lưu trú, ăn uống đến phương án đưa đón và các hoạt động trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Chuyên gia khảo sát khu lưu trú dành cho thí sinh. Ảnh: Phạm Thảo

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thông tin về thành viên, lịch trình, nhu cầu lưu trú, di chuyển và các nội dung liên quan đang tiếp tục được cập nhật để các phương án phục vụ được điều chỉnh sát với thực tế.

Trong những ngày dự thi tại Hà Nội, các học sinh của 67 đội tuyển sẽ được bố trí tại khu ký túc xá Đại học Phenikaa. Các em được chuẩn bị các bữa ăn sáng, trưa, tối theo hình thức buffet. Thực đơn được xây dựng từ trước dựa trên thông tin về chế độ ăn, tôn giáo, văn hóa, tình trạng dị ứng và những nhu cầu riêng của học sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Món ăn và thông tin về thành phần, chất gây dị ứng được ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các chuyến tham quan, giao lưu văn hóa và những chương trình chung của kỳ thi cũng được đưa vào lịch di chuyển để học sinh có thể tham gia thuận lợi.

Trong những ngày các đoàn lưu lại Hà Nội, 70 giáo viên tiếng Anh của thành phố và 140 sinh viên Đại học Phenikaa sẽ tham gia tình nguyện, đồng hành cùng các đoàn trong nhiều hoạt động. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ học sinh từ những khâu đón, tiễn, hướng dẫn tại điểm thi đến các hoạt động tham quan, giao lưu. Lực lượng kỹ thuật của Đại học Phenikaa cũng đã được bố trí để phục vụ công tác tổ chức thi.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc IOAA 2026 diễn ra chiều 26-9 tại Đại học Phenikaa, lễ bế mạc diễn ra chiều 4-10. Xen giữa những ngày thi, các học sinh sẽ có dịp tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng.

Từ nay đến ngày các đoàn có mặt tại Hà Nội, các phần việc cuối cùng vẫn được Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện. Với Hà Nội, đăng cai IOAA 2026 không chỉ là tổ chức một kỳ thi quốc tế mà còn là dịp để học sinh các nước gặp gỡ, trải nghiệm và qua đó giới thiệu hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.