IOAA 2026: 320 thí sinh bước vào cuộc đua kiến thức thiên văn

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Đại học Phenikaa.

IOAA 2026 quy tụ 67 đội tuyển, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với tổng cộng 320 thí sinh. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đăng cai IOAA, một trong những kỳ thi Olympic khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông.

Ngày 28-9, các thí sinh chính thức bước vào các nội dung thi của kỳ thi với bài thi lý thuyết diễn ra từ 7h30 đến 12h30, được xem là một trong những nội dung có yêu cầu cao về kiến thức và khả năng vận dụng của thí sinh.

Đây là ngày thi chính thức đầu tiên sau khi các đoàn hoàn thành những hoạt động chuẩn bị và làm quen với lịch trình tại Hà Nội.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh được làm quen ống kính thiên văn để sẵn sàng cho phần thi thực hành.

Đây là hoạt động để các thí sinh có thể làm quen trước khi bước vào phần thi vào lúc 19 giờ ngày 29-9.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng các thí sinh tỏ ra khá thoải mái.

Chia sẻ với phóng viên, hai thí sinh James Palmer (ở giữa) và Yi Melanie Chow (bên phải) đến từ Anh bày tỏ tự tin và quyết tâm giành giải ở kỳ thi.

"Trước khi sang Việt Nam thi tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sự chào đón nồng hậu và chuẩn bị chu đáo đã giúp tôi yên tâm để bước vào kỳ thi. Thời tiết thuận lợi là điều kiện tốt để các thi sinh có thể vận dụng kiến thức cho bài thi của mình", James Palmer chia sẻ.

IOAA 2026 không chỉ là dịp thử sức ở một sân chơi học thuật lớn mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi thêm kiến thức thiên văn từ bạn bè quốc tế.

Nhiều thí sinh cũng cho rằng, việc Việt Nam lần đầu đăng cai IOAA tạo điều kiện để học sinh trong nước trực tiếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu với bạn bè quốc tế.

Trong đó, các nội dung thi và hoạt động chung giúp các thí sinh có thể học hỏi thêm cách tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm học tập cũng như niềm đam mê thiên văn từ học sinh các nước với nhau.

Thí sinh Dionysios Koustoumpardis (nam, áo trắng) và đồng đội đến từ Hy Lạp làm quen ống thiên văn.

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ thi đồng đội và thi kính thiên văn vào ngày 29-9; trong trường hợp cần thiết, phần thi kính thiên văn có lịch dự phòng vào sáng 30-9.

Ngày 30-9, thí sinh tiếp tục các hoạt động chuyên môn, trong đó có nội dung trình chiếu tại Nhà chiếu hình. Ngày 1-10 sẽ thực hiện bài thi phân tích dữ liệu từ 8h đến 12h. Đến ngày 2-10, thí sinh tiếp tục bài thi trình chiếu tại Nhà chiếu hình từ 7h30 đến 14h30, sau đó tham dự đêm giao lưu văn hóa từ 16h30 đến 22h.