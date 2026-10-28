Internet vệ tinh kết nối vùng cao

Trước mỗi buổi lên lớp tại điểm trường Sín Chải A 2, Trường Mầm non La Pan Tẩn, cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa phải tải sẵn hình ảnh, video ở nhà để mang đến lớp. Do khó kết nối Internet, bài giảng chủ yếu sử dụng phần tư liệu đã chuẩn bị trước. Khi cần bổ sung nội dung cho trẻ quan sát, cô cũng khó khai thác ngay trong giờ học.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink giúp cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa thuận lợi hơn trong áp dụng phương pháp dạy học mới.

Sau khi điểm trường được lắp đặt thiết bị Internet vệ tinh Starlink, công việc của cô Nghĩa thuận lợi hơn rất nhiều. Giáo viên có thể truy cập trực tiếp, lựa chọn hình ảnh, video phù hợp với bài giảng. Trẻ được tiếp cận thêm tư liệu để khám phá, mở rộng kiến thức.

“Trước đây, chúng tôi phải tải sẵn hình ảnh, video ở nhà rồi mang lên lớp. Có thiết bị hỗ trợ, chúng em có thể mở trực tiếp cho các con xem, thuận tiện hơn trong giảng dạy”, cô Nghĩa chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa sử dụng học liệu trên mạng giúp bài giảng hấp dẫn học sinh hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa cũng từng gặp khó khăn vì đường truyền không ổn định. Mạng 3G chập chờn khiến việc gửi báo cáo về trường, khai thác hình ảnh phục vụ bài học có lúc bị gián đoạn. Sau khi có thiết bị Internet vệ tinh, việc trao đổi công việc với nhà trường và sử dụng học liệu trên mạng đã thuận lợi hơn.

Vừa qua, UBND xã Cao Sơn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông lắp đặt 4 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại các điểm trường Sín Chải A2, Lao Cu Chải, Lùng Chéng Nùng và Na Vang. Đây là các điểm trường còn khó khăn về kết nối, thuộc khu vực lõm, trắng sóng viễn thông. Việc lắp đặt nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh tiếp cận Internet, phục vụ hoạt động dạy và học.

Lắp đặt thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại các điểm trường xã Cao Sơn.

Mỗi điểm trường được phân bổ một bộ thiết bị đầu cuối thu phát vệ tinh tiêu chuẩn Standard 4X do Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tài trợ. Các đơn vị kỹ thuật khảo sát vị trí, lắp đặt, cấu hình và kích hoạt dịch vụ. Trước khi bàn giao, thiết bị được kiểm tra kết nối, đo tốc độ đường truyền, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại điểm lắp đặt.

Ông Phạm Công Nghĩa - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cao Sơn cho biết: Việc đưa 4 bộ thiết bị vào sử dụng đã hỗ trợ kết nối tại khu vực lõm sóng, tạo thuận lợi cho hoạt động giáo dục và công tác quản lý. Hiệu quả bước đầu thể hiện qua công việc hằng ngày của giáo viên, khi việc gửi báo cáo, trao đổi thông tin và khai thác tài liệu bớt bị gián đoạn.

Cao Sơn là một trong 13 xã được hỗ trợ thiết bị Internet vệ tinh Starlink trong đợt này. Toàn tỉnh được phân bổ 23 bộ thiết bị kèm dịch vụ miễn phí trong 6 tháng, bố trí tại các điểm trường, nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng còn khó khăn về kết nối. Ngoài Cao Sơn, các địa phương được hỗ trợ gồm Nậm Có, Tân Hợp, Trạm Tấu, Khao Mang, Sơn Lương, Tú Lệ, Phong Dụ Hạ, Phúc Khánh, Cát Thịnh, Si Ma Cai, Mù Cang Chải và Chế Tạo.

Nhiều địa bàn vùng cao Lào Cai, dân cư phân tán, địa hình chia cắt, hạ tầng viễn thông mặt đất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Các điểm được hỗ trợ chủ yếu nằm ở địa bàn vùng cao, dân cư phân tán, địa hình chia cắt, hạ tầng viễn thông mặt đất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Việc xây dựng trạm phát sóng, kéo cáp quang đến khu vực này cần thời gian và kinh phí. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn khó khăn, bổ sung kết nối bằng Internet vệ tinh giúp giải quyết nhu cầu trước mắt tại trường học và điểm sinh hoạt cộng đồng.

Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp để cung cấp Internet. Thông qua thiết bị đầu cuối đặt tại nơi sử dụng, người dùng có thể truy cập mạng ở khu vực chưa có cáp quang hoặc sóng di động còn hạn chế. Khả năng bổ sung kết nối tại các vị trí khó tiếp cận là ưu điểm phù hợp với nhu cầu của điểm trường, khu dân cư vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thiếu kết nối Internet ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, giải quyết công việc và tiếp cận thông tin. Với giáo viên, đường truyền ổn định giúp khai thác học liệu, trao đổi chuyên môn và cập nhật báo cáo. Với người dân, có Internet là thêm điều kiện tra cứu thủ tục hành chính, tìm hiểu kỹ thuật sản xuất, giá cả thị trường và liên hệ với người mua hàng.

Ở địa phương có sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch, kết nối mạng còn giúp người dân giới thiệu hàng hóa, quảng bá điểm đến và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng. Người sản xuất có thể chủ động trao đổi với cơ sở thu mua; người làm du lịch có thể cập nhật hình ảnh, nhận đặt dịch vụ. Để khai thác hiệu quả, đường truyền cần được duy trì thường xuyên, người dân cần được hướng dẫn kỹ năng sử dụng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, về lâu dài Lào Cai tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp viễn thông khắc phục các khu vực lõm, trắng sóng. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viettel Lào Cai xây dựng phương án sử dụng kết nối vô tuyến hoặc vệ tinh tại nơi chưa thể kéo cáp quang; bố trí máy phát điện để duy trì trạm phát ở khu vực chưa có điện lưới. Internet vệ tinh là giải pháp bổ sung trong thời gian tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất.

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khu dân cư sóng yếu, kết nối chập chờn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng hạ tầng viễn thông sẽ giúp bà con thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, học tập, sử dụng dịch vụ công và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Đây cũng là điều kiện để cải thiện chất lượng cuộc sống, hỗ trợ phát triển kinh tế ở vùng cao, vùng xa.