Sáng 27-11, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo TP Hà Nội, TP Bắc Ninh và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.