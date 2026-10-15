Internet Nga liên tục bị ngắt, điện thoại bàn được dùng trở lại

Hình minh hoạ điện thoại bàn. Ảnh: Wikimedia Commons

Các doanh nghiệp nhà nước Nga đã chi hơn gấp ba lần cho việc mua điện thoại bàn trong 8 tháng đầu năm 2026, khi tình trạng gián đoạn Internet di động lan rộng, buộc các cơ quan công quyền và doanh nghiệp tìm kiếm phương thức liên lạc thay thế.

Theo dữ liệu mua sắm công được báo Vedomosti dẫn lại, tổng chi tiêu cho điện thoại cố định đạt 118 triệu ruble (1,42 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng gói thầu mua sắm cũng tăng 12,5%.

Nhu cầu tập trung tại những trung tâm kinh tế và hạ tầng lớn của Nga. Xu hướng này xuất phát từ tình trạng cắt Internet di động, việc chuyển sang hệ thống tổng đài sử dụng phần mềm trong nước và nhu cầu bảo đảm các kênh liên lạc an toàn.

Nga bắt đầu thường xuyên ngắt Internet di động từ tháng 5/2025, khi dịch vụ tại hơn 40 khu vực bị gián đoạn trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Những đợt mất kết nối ban đầu chỉ diễn ra rải rác, nhưng sau đó trở thành hiện tượng phổ biến.

Một dự án giám sát độc lập ghi nhận 655 đợt gián đoạn Internet di động tại Nga trong tháng 6/2025. Con số tăng lên 2.099 vào tháng 7, vượt tổng số sự cố được ghi nhận trên toàn thế giới trong cả năm trước đó, theo các nhà phân tích.

Tình trạng này ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ thiết yếu, từ giao dịch ngân hàng, gọi taxi, giao đồ ăn đến bản đồ và định vị. Các khu vực nông thôn chịu tác động đáng kể khi người dân phụ thuộc vào kết nối di động để tiếp cận dịch vụ.

Giới chức Nga giải thích việc hạn chế Internet là biện pháp phòng thủ trước thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, vốn được cho là có thể sử dụng tín hiệu mạng di động để dẫn đường. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng UAV vẫn có thể bay theo lộ trình lập trình sẵn mà không cần kết nối mạng liên tục. Họ cũng đặt câu hỏi về việc áp dụng biện pháp này tại những khu vực cách xa tiền tuyến.

Sau khi các nhà cung cấp công nghệ phương Tây rút khỏi Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp nước này chuyển sang sử dụng hệ thống tổng đài dựa trên phần mềm nội địa, góp phần thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào hạ tầng liên lạc thay thế.

Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Văn phòng Tổng thống Nga vẫn sử dụng điện thoại bàn, khi được hỏi về ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế Internet tại trung tâm Moskva đối với hoạt động của cơ quan này.

Không lâu sau đó, Mikhail Oseyevsky, lãnh đạo tập đoàn viễn thông nhà nước Rostelecom, kêu gọi người dân duy trì điện thoại cố định tại nhà.

“Giống như bình chữa cháy, mỗi gia đình nên có một chiếc”, ông Oseyevsky nói, nhấn mạnh vai trò của điện thoại bàn như phương án liên lạc dự phòng khi mạng di động gặp sự cố.

Tình trạng gián đoạn Internet đang thúc đẩy các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nga tìm kiếm những phương thức liên lạc ít phụ thuộc hơn vào mạng di động.

Theo Euronews, hiện Nga có khoảng 12,2 thuê bao điện thoại cố định trên mỗi 100 dân. Tại Moskva, khoảng 2 triệu hộ gia đình sử dụng dịch vụ do MGTS, nhà khai thác điện thoại chủ lực của thành phố, cung cấp. Trên toàn quốc, các hộ gia đình đô thị có khoảng 17,4 triệu kết nối điện thoại bàn.

Dù nhu cầu mua sắm tăng mạnh, điện thoại cố định vẫn đối mặt xu hướng suy giảm dài hạn. Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo số thuê bao điện thoại bàn sẽ giảm xuống còn 8,2-8,5 trên mỗi 100 dân vào năm 2029.

Sự trở lại của điện thoại bàn do đó chưa cho thấy người Nga đang từ bỏ các phương thức liên lạc hiện đại. Thay vào đó, đây là dấu hiệu cho thấy các cơ quan và doanh nghiệp ngày càng cần những phương án dự phòng để duy trì liên lạc khi Internet di động bị gián đoạn thường xuyên.