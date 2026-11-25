Tốc độ Internet cố định và di động Việt Nam trong tháng 10 theo bảng xếp hạng của Ookla. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 10/2026 của Ookla - đơn vị sở hữu công cụ đo kiểm Speedtest, tốc độ tải xuống (download) trung vị của mạng Internet cố định Việt Nam đạt 320,28 Mbps, tốc độ tải lên đạt 280,2 Mbps, độ trễ 4ms.

Kết quả giúp Việt Nam tăng 3 bậc so với tháng trước, xếp hạng 7 thế giới.

Ở mảng băng rộng di động, tốc độ tải xuống trung vị của Việt Nam đạt 196,17 Mbps, tốc độ tải lên trung vị là 31,7 Mbps, độ trễ 19ms. Việt Nam tăng 1 bậc so với tháng trước, đứng thứ 11 toàn cầu.

Tuy nhiên, tốc độ này thấp hơn hồi tháng 9 được Ookla ghi nhận. Hai tháng trước, tốc độ tải xuống trung vị của Việt Nam đạt 219,93 Mbps, đứng thứ 9 thế giới.

Trên toàn cầu, thứ hạng của các nước dẫn đầu bảng di động (từ 1 đến 10) không có gì thay đổi. Dẫn đầu lần lượt là UAE (689,9 Mbps), Qatar, Kuwait. Tốc độ tải xuống trung bình của thế giới là 112,85 Mbps.

Ở bảng cố định, Singapore, UAE và Hong Kong (Trung Quốc) chiếm ba vị trí đầu bảng, tiếp đến là Pháp, Macau, Mỹ và Việt Nam.