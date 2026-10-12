Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội Hà Tĩnh 'kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển'

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Căn cứ ban hành Mục đích, yêu cầu Mục tiêu tổng quát Mục tiêu đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2045 Ba đột phá Nhiệm vụ, giải pháp 54 chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổ chức thực hiện

Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Xã hộiHà Tĩnh

Kỷ cương An toàn Văn minh Hài hòa Phát triển

Xây dựng xã hội Hà Tĩnh Kỷ cương, an toàn, văn minh,

hài hòa, phát triển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, thường xuyên, lâu dài, vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Mục đích, yêu cầu Mục tiêu đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2045 Ba đột phá Nhiệm vụ, giải pháp 54 chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổ chức thực hiện Căn cứ ban hành

Căn cứ ban hành Từ Nghị quyết Trung ương đến Kế hoạch của Tỉnh ủy

28/7/2026

Nghị quyết số 18-NQ/TW

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

28/7/2026

Chương trình hành động số 32-CTr/TW

của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết

24/8/2026

Nghị quyết số 250/NQ-CP

của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện

27/8/2026

Công văn số 776-CV/ĐU

tham mưu của Đảng ủy UBND tỉnh

28/8/2026

Kế hoạch số 113-KH/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

01

Mục đích, yêu cầu Thống nhất nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động

Quán triệt, triển khai nghiêm túc

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân.

Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của tỉnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu

Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Đồng bộ, khả thi, tránh hình thức

Triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải có số liệu năm gốc, lộ trình thực hiện hằng năm và cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá; tránh hình thức, sao chép.

02

Mục tiêu tổng quát Từng bước hình thành “trật tự tự thân” trong xã hội

Mục tiêu tổng quát Xây dựng xã hội Hà Tĩnh

Kỷ cươngAn toànVăn minhHài hòaPhát triển

“Trật tự tự thân” Nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân; từng bước hình thành “trật tự tự thân” trong xã hội.

Pháp luật và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ, thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa, con người, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, minh bạch, trách nhiệm, dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, bền vững.

Nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân.

03

Mục tiêu đến năm 2030 Cơ bản tạo lập nền tảng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Chọn từng nhóm lĩnh vực để xem các chỉ tiêu cụ thể Kế hoạch đặt ra đến năm 2030.

Cơ bản khắc phục tại các địa bàn trọng điểm tình trạng mất trật tự, mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ùn tắc, ngập úng; nâng cao chất lượng nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng xanh, thông minh, an toàn, có khả năng chống chịu. Hình thành một số xã, phường kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển tiêu biểu để nhân rộng.

Tầm nhìn đến năm

2045

Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển, có xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa; pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi; “trật tự tự thân” được hình thành vững chắc. […] Mọi người dân có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo An ninh con người được bảo đảm toàn diện An sinh xã hội bao trùm, đa tầng, bền vững Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

04

3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá 3 đột phá tạo chuyển biến rõ nét và sức lan tỏa

1 Đột phá thứ nhất Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội

2 Đột phá thứ hai Xây dựng con người Hà Tĩnh thời kỳ mới

3 Đột phá thứ ba Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở

Các sở, ngành, UBND cấp xã tập trung ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường chỉ đạo, điều hành để triển khai hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét và sức lan tỏa trong quá trình triển khai Nghị quyết.

05

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chọn từng nhóm để xem nội dung chính được trích từ Kế hoạch.

06

Phụ lục kèm theo Kế hoạch 54 chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án trọng tâm

Danh mục được chia thành 12 nhóm. Bấm vào tên cơ quan chủ trì trên biểu đồ, chọn nhóm hoặc gõ từ khóa để lọc; bấm vào từng nhiệm vụ để xem cơ quan phối hợp, thời hạn, kết quả/sản phẩm và nguồn lực.

Số nhiệm vụ theo cơ quan, tổ chức đảng chủ trì Nhiệm vụ số 54 có 2 cơ quan chủ trì theo từng nội dung

Tất cả 12 nhóm

Hiển thị 54 nhiệm vụ Xóa bộ lọc

07

Tổ chức thực hiện Lộ trình và trách nhiệm triển khai

Trước ngày31/10/2026

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xã, phường hoàn thành việc ban hành chương trình, kế hoạch hoặc văn bản triển khai.

Định kỳ hằng nămTrước 25/11

Đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Đảng ủy Công an tỉnh).

Giai đoạn2027 - 2035

Triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Năm2028

Sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch.

Năm2030

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

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Trình bày: Công Ngọc

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