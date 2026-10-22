Inter thắng trận đầu tiên tại Champions League mùa này

Inter Milan giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

Dù phải thi đấu với 10 người sau tấm thẻ đỏ tai hại của Alessandro Bastoni ở phút 68, bàn thắng của Carlos Augusto là đủ để giúp đại diện Serie A giải tỏa áp lực đè nặng sau chuỗi trận toàn thua ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Bước vào trận đấu với khủng hoảng lực lượng nặng nề khi vắng hàng loạt trụ cột như Lautaro Martinez hay Benjamin Pavard, Inter Milan tỏ ra bế tắc khi đối đầu lối chơi kỷ luật của Shakhtar.

Khó khăn càng nhân lên gấp bội ở hiệp hai khi trung vệ Bastoni liên tiếp nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng hai phút vì những pha xô xát không đáng có, đẩy đội nhà vào thế khó.

Tuy nhiên, trong thế thiếu người, bản lĩnh của Inter đã kịp thời lên tiếng. Cầu thủ vào sân thay người Henrikh Mkhitaryan tỏa sáng với đường chuyền thông minh, tạo điều kiện cho Augusto xử lý tinh tế và dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội khách.

Ở những phút cuối, thủ thành Josep Martinez trở thành người hùng với liên tiếp những pha cứu thua xuất thần, bảo toàn trọn vẹn chiến thắng quý giá cho đoàn quân áo sọc xanh đen.

Bất chấp phong độ ấn tượng tại Serie A với ngôi đầu, trận thắng Shakhtar mới là 3 điểm đầu tiên của "Nerazzurri" ở Champions League mùa giải năm nay, sau khi thầy trò Cristian Chivu lần lượt để thua Real Madrid (1-2) và Club Brugge (3-4). Đội chủ sân Giuseppe Meazza tạm thời leo lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

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