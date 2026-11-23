Inter dẫn trước 2 bàn tới tận phút 80 nhưng vẫn không thể có chiến thắng.

Trên sân New Balance Arena, Inter sớm thể hiện sức mạnh bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 16, Pio Esposito mở tỷ số cho đội khách sau tình huống tấn công hiệu quả. Chân sút trẻ tiếp tục trở thành tâm điểm khi hoàn tất cú đúp ở phút 32, đưa Inter dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Atalanta không dễ dàng chấp nhận thế trận một chiều. Chỉ ba phút sau bàn thua thứ hai, Elif Elmas tận dụng đường kiến tạo của Nicola Zalewski để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Inter tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Pio Esposito hoàn tất cú hat-trick, giúp đội khách tái lập khoảng cách hai bàn với tỷ số 3-1. Tưởng như chiến thắng nằm trong tầm tay thầy trò HLV Cristian Chivu, nhưng Atalanta một lần nữa vùng lên mạnh mẽ.

Phút 72, Charles De Ketelaere ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 sau đường chuyền của Zalewski. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Petar Sucic thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 76, đưa Inter dẫn 4-2.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn không bỏ cuộc. Phút 80, De Ketelaere hoàn tất cú đúp bằng pha lập công sau đường kiến tạo của Jonathan Rowe, thắp lại hy vọng giành điểm cho Atalanta.

Những phút cuối chứng kiến sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Khi Inter tưởng như có thể bảo toàn chiến thắng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1. Sau tình huống phạm lỗi trong vùng cấm, Atalanta được hưởng phạt đền và Franck Kessie lạnh lùng ấn định tỷ số hòa 4-4.

Kết quả khiến Inter đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trong cuộc đua vô địch. Đội bóng thành Milan hiện đứng thứ ba với 28 điểm, kém AS Roma và Lazio lần lượt 1 và 3 điểm.