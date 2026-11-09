Inter Milan giải mã hiện tượng Como, Juventus cưa điểm nghẹt thở

Inter Milan tiếp đón Como với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch Serie A 2026/27. Dù đối thủ vừa thắng Lens 9-1 tại Champions League, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc đầy tự tin.

Ngay phút 12, Francesco Pio Esposito tận dụng đường kiến tạo của Djed Spence, dứt điểm mở tỷ số cho Inter. Chỉ bảy phút sau, Marcus Thuram tiếp tục lập công, nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng sớm giúp thầy trò HLV Cristian Chivu kiểm soát thế trận.

Inter Milan thắng thuyết phục Como nhờ hai pha ghi bàn của Marcus Thuram và Esposito - Ảnh: Serie A

Sang hiệp hai, Como nỗ lực vùng lên nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Inter. Dù kiểm soát bóng 57%, đội khách chỉ có một cú sút trúng đích.

Chung cuộc, Inter thắng 2-0 trước đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cesc Fabregas, giành ba điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu còn lại, Juventus trải qua 90 phút khó khăn trên sân Fiorentina. Phút thứ 4, Mateo Pellegrino mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 32, Nick Woltemade ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Sang hiệp hai, A. E. Njie tái lập lợi thế cho Fiorentina ở phút 54. Tuy nhiên, trung vệ Bremer kịp tỏa sáng ở phút 66, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Fiorentina và Juventus tạo nên màn rượt đuổi kịch tính - Ảnh: Serie A

Theo bảng xếp hạng sau 11 trận, Lazio dẫn đầu Serie A với 29 điểm, chỉ hơn Inter Milan đúng một điểm. AS Roma đứng thứ ba với 27 điểm, tiếp theo là AC Milan (24 điểm) và Como (23 điểm).

Trong khi đó, Juventus đứng thứ bảy với 18 điểm, kém Lazio tới 11 điểm. Napoli xếp thứ 10 với 15 điểm, cho thấy cuộc đua vô địch đang xuất hiện những bất ngờ lớn.