Inter Miami giành Siêu cúp Bắc Mỹ, Messi tạo mốc lịch sử

Sáng 17/9, Lionel Messi ghi bàn thắng thứ 100 cho Inter Miami trên mọi đấu trường. Cột mốc lịch sử của Messi đến đúng vào ngày Inter Miami giành thêm một danh hiệu. Đội bóng Mỹ đánh bại Cruz Azul 2-0 để giành chức vô địch Campeones Cup, trận Siêu cúp thường niên giữa đại diện MLS (Giải bóng đá nhà nghề Mỹ) và Liga MX (Giải vô địch quốc gia Mexico).

Inter Miami gặp không ít khó khăn trước Cruz Azul trong những phút đầu. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 24 với màn phối hợp của Lionel Messi và Luis Suarez. Từ đường tạt bóng của Suarez, Messi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho đội bóng nước Mỹ.

Cruz Azul nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ sau giờ nghỉ và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Inter Miami vẫn bảo vệ thành công lợi thế trước sức ép của đại diện Mexico.

Lionel Messi ghi bàn thắng thứ 100 cho Inter Miami trên mọi đấu trường. (Ảnh: AP)

Đến phút 81, Inter Miami dập tắt hy vọng của đối thủ. Từ tình huống phạt góc do Messi thực hiện, Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại. Chiến thắng 2-0 giúp Inter Miami nâng cao danh hiệu Campeones Cup.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Cruz Azul giúp Messi cán mốc 100 bàn chỉ sau 115 lần ra sân cho Inter Miami trên mọi đấu trường. Đây được đánh giá là tốc độ ghi 100 bàn nhanh nhất cho một đội bóng trong toàn bộ sự nghiệp của siêu sao người Argentina, vượt xa thành tích tại Barcelona (188 trận) và đội tuyển Argentina (174 trận).

Chiến thắng trước Cruz Azul giúp Inter Miami bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập kể từ khi Messi gia nhập đội bóng cách đây 3 năm. Inter Miami từng vô địch Leagues Cup năm 2023, giành Supporters’ Shield năm 2024 và đăng quang MLS Cup năm 2025.

Gia nhập Inter Miami từ năm 2023, Messi nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng. Anh đã ghi 76 bàn tại MLS, 14 bàn ở Leagues Cup, 8 bàn tại Concacaf Champions Cup, một bàn ở FIFA Club World Cup và mới nhất là bàn thắng tại Campeones Cup.

Ở mùa giải năm nay, Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cao với 19 pha lập công sau 22 trận tại MLS. Tính trên cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, tiền đạo người Argentina đã có 929 bàn thắng trong sự nghiệp.