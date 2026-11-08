Inter Miami đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn 3-0, Messi đứng trước kỷ lục lịch sử MLS

Inter Miami đánh mất lợi thế ba bàn, vẫn giữ vị trí thứ hai

Inter Miami đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Charlotte FC gỡ hòa 3-3, dù đã dẫn trước đối thủ 3-0 trong hiệp một. (Nguồn: FotMob)

Bước vào trận đấu cuối cùng của giai đoạn tính điểm, Inter Miami nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo ra cách biệt lớn ngay trong hiệp một.

Tiền đạo Lionel Messi thực hiện hai quả phạt góc chính xác, tạo điều kiện để hậu vệ Ian Fray và tiền đạo Luis Suarez lần lượt lập công ở các phút 14 và 33.

Đến phút 42, tiền vệ Rodrigo De Paul tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Charlotte FC đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng thu hẹp cách biệt nhờ cú đúp của tiền đạo Liel Abada ở các phút 50 và 55.

Khi Inter Miami tưởng chừng có thể bảo toàn chiến thắng, cầu thủ Rodolfo Aloko ghi bàn ở phút 90, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Trong những phút bù giờ, tiền đạo Lionel Messi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng cú dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ người Argentina lại đưa bóng trúng cột dọc.

Kết quả này cho thấy, những hạn chế của hàng phòng ngự Inter Miami trong việc duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế, đặc biệt khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù vậy, trận hòa không làm thay đổi vị trí của Inter Miami trên bảng xếp hạng miền Đông. Đội bóng của HLV Kily Gonzalez kết thúc 34 trận với 60 điểm, đứng thứ hai và giành quyền tham dự vòng play-off MLS Cup nhằm bảo vệ chức vô địch.

Đối thủ của Inter Miami tại vòng đầu tiên là Columbus Crew, đội từng hòa 2-2 và thắng 2-1 trước đại diện bang Florida trong giai đoạn tính điểm.

Theo thể thức thi đấu ba trận, Inter Miami có lợi thế được chơi hai trận trên sân nhà.

Đội giành hai chiến thắng sẽ tiến vào bán kết khu vực, gặp New England Revolution hoặc Philadelphia Union.

Lionel Messi tiến gần kỷ lục chưa từng có tại MLS

Đội trưởng Inter Miami Lionel Messi đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành Chiếc giày vàng MLS trong hai mùa giải liên tiếp. (Nguồn: Houston Chronicle)

Bên cạnh cuộc đua tập thể, tiền đạo Lionel Messi tiếp tục thu hút sự chú ý với thành tích cá nhân nổi bật.

Dù không ghi bàn ở vòng đấu cuối, đội trưởng Inter Miami vẫn khép lại giai đoạn tính điểm MLS 2026 với 26 bàn thắng và 16 pha kiến tạo.

Thành tích này giúp siêu sao người Argentina chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua Chiếc giày vàng MLS.

Cầu thủ bám đuổi gần nhất là tiền đạo Petar Musa của FC Dallas, người đang sở hữu 22 bàn thắng, trong khi tiền đạo Sam Surridge đứng thứ ba với 21 bàn.

Theo lịch thi đấu, tiền đạo Petar Musa vẫn còn một trận gặp Colorado Rapids ngày 8/11. Tuy nhiên, để vượt qua Lionel Messi, chân sút của FC Dallas cần ghi ít nhất năm bàn.

Ngay cả khi ghi bốn bàn để cân bằng thành tích, cầu thủ này vẫn bất lợi về số pha kiến tạo, với 5 lần so với 16 của đội trưởng Inter Miami.

Nếu duy trì vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn, tiền đạo Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành danh hiệu Chiếc giày vàng hai mùa giải liên tiếp.

Trước đó, ngôi sao người Argentina đã đoạt danh hiệu này ở mùa giải 2025 với 29 bàn thắng.

Ngoài ra, đội trưởng Inter Miami cũng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2026.

Nếu tiếp tục được vinh danh sau các năm 2024 và 2025, Lionel Messi sẽ hoàn tất chuỗi ba mùa giải liên tiếp giành giải thưởng cá nhân danh giá này.

(tổng hợp)