Ở lượt trận thứ nhất thuộc vòng play-off gặp Columbus Crew, đội bóng áo hồng nhận thất bại 0-3 trên sân nhà. Điều đó đặt áp lực khiến họ buộc phải thắng ở trận đấu thứ 2 vì theo thể thức, đội thắng 2 trong 3 trận sẽ đi tiếp.

Trong trận đấu vừa kết thúc, dù nhập cuộc với quyết tâm cao độ và nỗ lực kiểm soát thế trận, song đại diện bang Florida vẫn gặp rất nhiều bế tắc trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Trong suốt trận đấu, Messi như thường lệ vẫn thi đấu đầy nỗ lực và xông xáo, nhưng một mình anh là không đủ để giúp Inter Miami đảo ngược thế cờ.

Kịch bản tồi tệ nhất đã ập đến với nhà đương kim vô địch ở những phút bù giờ cuối cùng. Santiago Rodriguez trở thành người "hạ sát" Inter Miami bằng một tình huống xử lý đầy đẳng cấp. Anh có pha khống chế bóng rất gọn gàng ngay trong vòng cấm địa rồi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Pha lập công muộn màng này đã chính thức dập tắt mọi hy vọng của đội bóng áo hồng. Miami đã thua 2/3 trận play-off, qua đó sớm trở thành cựu vương của giải đấu.

Đây là tương phản lớn với ánh hào quang mà họ từng thiết lập ở mùa giải trước. Còn nhớ năm ngoái, Inter Miami đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trong trận chung kết để lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đăng quang MLS Cup. Chiến tích ấy càng thêm trọn vẹn khi bản thân Messi cũng xuất sắc ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đáng tiếc là thành tích rực rỡ đó đã không thể được duy trì trong năm 2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên mà Messi cùng đồng đội không ghi nổi bàn nào tại vòng play-off. Chi tiết trên càng phản ánh rằng đây là mùa giải đáng quên của Inter Miami cùng Messi.

Khép lại mùa giải sớm hơn dự kiến, Messi và các đồng đội tại Inter Miami sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, sạc lại năng lượng và rút ra những bài học cần thiết. Toàn đội sẽ hướng tới một khởi đầu mới đầy hứa hẹn khi mùa giải MLS 2027 chính thức khởi tranh vào ngày 19/2. Theo lịch thi đấu, Inter Miami sẽ bắt đầu hành trình tìm lại vị thế của mình bằng trận đấu mở màn chạm trán đối thủ Cincinnati.