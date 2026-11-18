Khi các nhà sản xuất áp dụng điện toán phân tán và trí tuệ nhân tạo vật lý, việc tích hợp dữ liệu từ các hệ thống cảm biến ngày càng phức tạp đang trở thành một thách thức kỹ thuật quan trọng.

Intel và Altera đang hợp tác phát triển các giải pháp phần cứng lập trình được thiết kế để đơn giản hóa việc kết nối cảm biến và xử lý dữ liệu thời gian thực trong các ứng dụng công nghiệp và các ứng dụng khác.

Intel cùng Altera công bố cùng nhau hợp tác phát triển giải pháp tham chiếu Sensor Bridge để kết nối nhiều loại cảm biến khác nhau cho các hệ thống AI vật lý.

Đơn giản hóa việc tích hợp cảm biến

Sự hợp tác này sẽ kết hợp bộ xử lý, khả năng kết nối và phần mềm của Intel với các mạch tích hợp lập trình được (FPGA) của Altera để tạo ra các thiết kế tham chiếu cầu nối cảm biến dạng mô-đun.

Công nghệ này nhằm mục đích giúp các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) quản lý dữ liệu từ các cảm biến và giao diện khác nhau, đồng thời cân bằng tốc độ xử lý, mức tiêu thụ điện năng và chi phí.

Một số ứng dụng AI phân tán cũng yêu cầu truyền dữ liệu băng thông cao hoặc cấu hình phần cứng linh hoạt, trong đó các kết nối đầu vào/đầu ra được tách biệt khỏi bo mạch tính toán chính.

Các giải pháp được đề xuất sẽ chuyển dữ liệu cảm biến vào bộ nhớ để xử lý bởi hệ thống Intel, hỗ trợ các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh.

Tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hàng không vũ trụ và robot.

Intel và Altera dự định phát triển các giải pháp tham chiếu cho một số thị trường. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ này sẽ đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp và xử lý thời gian thực của các thiết bị y tế tiên tiến.

Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, các công ty đang nhắm đến các hệ thống nhiệm vụ kết hợp trí tuệ nhân tạo và xử lý tín hiệu, đồng thời đáp ứng các ràng buộc về kích thước, trọng lượng và công suất.

Các hệ thống robot hoặc AI vật lý sở hữu nhiều cảm biến khác nhau cần thống nhất xử lý thông qua các mạch tích hợp lập trình được.

Trong lĩnh vực robot, khả năng kết nối cảm biến lập trình được và điều khiển xác định nhằm mục đích giúp máy móc xử lý dữ liệu môi trường và phản hồi một cách nhất quán.

Intel và Altera dự định kết hợp phần mềm điện toán, kết nối và robot của Intel với công nghệ FPGA của Altera để giúp giải quyết các yêu cầu ngày càng phức tạp về cảm biến, định thời và xử lý thời gian thực của các máy móc thông minh.

Các nhà phát triển sẽ có thể truy cập công nghệ này thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm Open Edge Platform của Intel và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) của Altera.

Hai công ty đặt mục tiêu cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị một nền tảng linh hoạt hơn để phát triển và triển khai các hệ thống AI biên khi cấu hình cảm biến và khối lượng công việc thay đổi.

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