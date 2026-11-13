Intel, SK hynix thúc đẩy kiến trúc CPU mới để giảm chi phí AI

Biểu tượng của Công ty SK Hynix Inc. Ảnh: TTXVN

Intel và SK hynix đang thúc đẩy một hướng tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc phân chia rõ vai trò giữa CPU, GPU và các bộ gia tốc chuyên dụng, đồng thời mở rộng khả năng chia sẻ bộ nhớ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí suy luận AI.

Tại Hội nghị thượng đỉnh AI Intel 2026 tổ chức ở Trung tâm Hội nghị COEX, quận Gangnam (Seoul) ngày 12/11, Phó Chủ tịch Intel kiêm người đứng đầu chiến lược sản phẩm AI trung tâm dữ liệu và phát triển thị trường Anil Nanduri cho rằng việc sở hữu số lượng lớn bộ xử lý đồ họa (GPU) là chưa đủ để vận hành AI hiệu quả. Theo ông, cần có sự cân bằng với bộ xử lý trung tâm (CPU), vốn đảm nhiệm vai trò điều phối, quản lý và thực thi các tác vụ AI.

Tại sự kiện, Intel đã công bố chiến lược công nghệ AI mới cùng các ứng dụng thực tiễn trong ngành công nghiệp, đồng thời ra mắt Liên minh K-AI Full-Stack với sự tham gia ban đầu của 23 doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc.

Intel nhận định khi các dịch vụ AI tác nhân (agentic AI) ngày càng phổ biến, việc phân chia chức năng giữa CPU, GPU và các bộ gia tốc chuyên dụng trở nên quan trọng hơn. Thông qua mô hình điện toán dị thể, tận dụng thế mạnh của từng loại chip, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu giảm chi phí và mức tiêu thụ điện năng trong quá trình suy luận AI, tức giai đoạn AI tạo ra câu trả lời dựa trên dữ liệu đã học.

Trong chiến lược này, SK hynix sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hệ thống bộ nhớ lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho các bộ xử lý. Công ty đề xuất mô hình tách riêng các cụm bộ nhớ dung lượng lớn khỏi hệ thống máy chủ CPU-GPU, cho phép nhiều máy chủ cùng khai thác một nguồn bộ nhớ dùng chung.

Để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu AI ngày càng tăng, SK hynix đang phối hợp với khách hàng và đối tác để kiểm chứng công nghệ chia sẻ bộ nhớ, đồng thời hợp tác với Intel ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống.

Phó Chủ tịch phụ trách kiến trúc hệ thống của SK hynix Joo Young Pyo cho biết trong kỷ nguyên AI tác nhân, vai trò của CPU ngày càng được chú trọng hơn, qua đó làm nổi bật năng lực cạnh tranh của Intel. Theo ông, việc xác định lại vai trò của bộ nhớ trong toàn hệ thống có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và hiệu quả vận hành.

Về mặt kỹ thuật, Intel xác định CPU Xeon là trung tâm điều phối các tác vụ AI. Bộ xử lý Xeon 6+ được ra mắt trong quý II năm nay được thiết kế để xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ với tối đa 288 lõi tiết kiệm năng lượng. Trong mô hình này, CPU sẽ đảm nhận việc phân loại yêu cầu, phân bổ đến các mô hình AI phù hợp, quản lý thực thi chương trình và bảo mật, trong khi GPU tập trung xử lý các phép tính và tạo kết quả đầu ra.

Đối với những tác vụ đòi hỏi tốc độ phản hồi cao hơn, Intel sẽ sử dụng các bộ gia tốc chuyên dụng của công ty bán dẫn AI SambaNova (Mỹ). Dòng GPU suy luận Crescent Island đang được phát triển được trang bị bộ nhớ dung lượng lớn, cho phép vận hành đồng thời nhiều mô hình AI. Sử dụng bộ nhớ LPDDR5X tiết kiệm năng lượng, sản phẩm của Intel có thể được cấu hình với 160 GB bộ nhớ, trong khi các sản phẩm đối tác có thể đạt tới 480 GB.

Ông Nanduri đã trình diễn thử nghiệm khả năng chuyển đổi văn bản thành video trên một thẻ xử lý duy nhất, song lưu ý rằng cả phần cứng và phần mềm hiện vẫn chưa đạt mức sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Ông cũng cho rằng tỷ lệ tối ưu giữa CPU, GPU và bộ gia tốc phụ thuộc vào từng loại công việc và kiến trúc hạ tầng được triển khai.

Bên cạnh việc gia tăng số lượng đơn vị tính toán, vai trò của bộ nhớ trong lưu trữ và trao đổi dữ liệu cũng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, việc bố trí bộ nhớ băng thông cao (HBM) bên cạnh GPU khiến khả năng mở rộng dung lượng bộ nhớ bị hạn chế.

Để giải quyết vấn đề này, SK hynix đề xuất mô hình “giá bộ nhớ” (memory rack). Theo đó, mỗi máy chủ vẫn duy trì bộ nhớ riêng nhưng đồng thời có thể sử dụng thêm các cụm bộ nhớ dùng chung. Sau khi hoàn thành một tác vụ tính toán, GPU sẽ lưu kết quả vào vùng bộ nhớ chung trước khi chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. GPU thực hiện bước xử lý kế tiếp có thể truy xuất dữ liệu này khi cần thiết.

Theo ông Joo Young Pyo, mô hình trên tương tự việc một hộ gia đình chỉ sở hữu một xe ô tô và sử dụng dịch vụ chia sẻ xe khi phát sinh nhu cầu bổ sung, thay vì sở hữu nhiều xe riêng. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả sử dụng bộ nhớ, tăng khả năng mở rộng và giảm tổng chi phí hệ thống.

Bộ nhớ dùng chung còn giúp giảm gánh nặng trong trường hợp AI phải lặp lại các phép tính giống nhau. Trong quá trình vận hành, AI lưu trữ các kết quả tính toán trung gian dưới dạng bộ nhớ đệm khóa - giá trị (key-value cache) để tái sử dụng cho các lần suy luận sau. Khi cuộc hội thoại kéo dài và bộ nhớ đệm ngày càng lớn, bộ nhớ GPU có thể trở nên quá tải, buộc hệ thống phải loại bỏ các dữ liệu đã tính toán và thực hiện lại từ đầu.

SK hynix cho biết trong các thử nghiệm suy luận lặp lại thực hiện cùng đối tác, phương pháp xóa bộ nhớ đệm và tính toán lại cần trung bình 80,76 giây để tạo ra mã thông báo đầu tiên. Khi lưu bộ nhớ đệm trên ổ lưu trữ thể rắn (SSD) bên ngoài, thời gian này giảm xuống còn 33,56 giây.

Trong khi đó, việc lưu trên bộ nhớ DRAM từ xa thông qua chuẩn Compute Express Link (CXL) chỉ mất 15,45 giây. Như vậy, giải pháp CXL DRAM giúp rút ngắn khoảng 81% thời gian phản hồi đầu tiên so với phương án tính toán lại.

Theo đại diện SK hynix, mặc dù việc truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ bên ngoài chậm hơn so với bộ nhớ gắn trực tiếp với CPU hoặc GPU, hiệu quả vẫn vượt trội so với việc phải thực hiện lại toàn bộ tính toán.

Ngoài lĩnh vực trung tâm dữ liệu, Intel còn mở rộng chiến lược kết hợp phần cứng và phần mềm phù hợp với từng nhiệm vụ sang các thiết bị y tế và nhà máy sản xuất. Công ty cho rằng tại các địa điểm có hạn chế về không gian và điện năng, việc cung cấp các chức năng AI cần thiết với lượng phần cứng tối thiểu là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Samsung Medison đã ứng dụng năng lực xử lý AI tích hợp trong bộ xử lý Core Ultra cùng phần mềm OpenVINO để tự động đo độ dày thành trên hình ảnh siêu âm. Theo Intel, hiệu suất suy luận AI trong trường hợp này tăng gấp 4,2 lần mà không cần sử dụng GPU riêng biệt.

Trong khi đó, Intel và Daim Technology dự kiến phát triển các mô hình thiết kế phục vụ xây dựng nhà máy tự động, kết nối robot, thiết bị sản xuất và hệ thống logistics.

Ở lĩnh vực sản xuất chip theo đặt hàng, Intel đề xuất kết hợp các chiplet chuyên biệt của mình với thiết kế của khách hàng nhằm bổ sung các chức năng cần thiết cho từng ứng dụng.

Sự kiện được tổ chức nhằm thảo luận về việc ứng dụng AI và hợp tác công nghệ từ trung tâm dữ liệu, máy tính cá nhân cho đến các cơ sở công nghiệp. Thông qua Liên minh K-AI Full-Stack, Intel kỳ vọng kết hợp các giải pháp bán dẫn, phần mềm và ứng dụng chuyên ngành vào các hệ thống máy chủ Hàn Quốc, giúp khách hàng trong nước xây dựng và vận hành các hệ thống AI độc lập.

Phó Chủ tịch Intel phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Santhosh Viswanathan nhấn mạnh một trong những thế mạnh của Intel là khả năng đưa các sáng tạo của đối tác ra thị trường toàn cầu. Theo ông, Intel cũng có thể phối hợp chặt chẽ để đưa các sản phẩm của doanh nghiệp Hàn Quốc đến với khách hàng trên khắp thế giới.