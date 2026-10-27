Intel mua công ty công nghệ lượng tử Israel với giá 2,3 tỷ USD

Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo kinh tế Calcalist ngày 26/10, thương vụ được thực hiện thông qua kết hợp thanh toán bằng tiền mặt và cổ phiếu Intel. Với giá trị 2,3 tỷ USD, thương vụ vượt xa kỷ lục trước đó là vụ tập đoàn IonQ mua lại Oxford Ionics với giá 1 tỷ USD vào năm 2025. Đây cũng là thương vụ mua lại doanh nghiệp Israel lớn nhất của Intel kể từ khi tập đoàn này thâu tóm Habana Labs với giá khoảng 2 tỷ USD năm 2019.

Classiq được thành lập năm 2020 bởi các sáng lập viên Nir Minerbi, Amir Naveh và Giáo sư Yehuda Naveh và hiện có khoảng 150 nhân viên. Công ty chuyên phát triển nền tảng phần mềm phục vụ lập trình và vận hành máy tính lượng tử, giúp các doanh nghiệp khai thác công nghệ này mà không phụ thuộc vào một loại phần cứng cụ thể. Classiq đặt mục tiêu trở thành nền tảng phần mềm phổ biến cho điện toán lượng tử, tương tự vai trò của hệ điều hành Windows trong lĩnh vực máy tính truyền thống.

Khách hàng của Classiq trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, ô tô và dược phẩm, trong đó có BMW, Rolls-Royce, HSBC, Deloitte, Toshiba và Citi. Công ty đã huy động khoảng 200 triệu USD vốn đầu tư kể từ khi thành lập. Trong vòng gọi vốn gần nhất năm 2025, Classiq được định giá khoảng 600–700 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với giá trị thương vụ hiện nay.

Theo Calcalist, ba nhà sáng lập dự kiến mỗi người thu về khoảng 80–100 triệu USD. Nhân viên công ty hiện nắm giữ tổng cộng 10% cổ phần, tương đương khoảng 230 triệu USD theo giá trị giao dịch. Intel cũng dành hơn 100 triệu USD để khuyến khích đội ngũ nhân sự tiếp tục làm việc sau thương vụ.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Intel Lip-Bu Tan từng đầu tư cá nhân vào Classiq trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tập đoàn. Theo các nguồn tin liên quan, ông không tham gia quá trình thảo luận về thương vụ mua lại nhằm tránh xung đột lợi ích.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Israel đang nổi lên như một trong những trung tâm phát triển công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới. Mặc dù máy tính lượng tử chưa được thương mại hóa rộng rãi, lĩnh vực này đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư quốc tế.

Giới phân tích nhận định việc Intel chi 2,3 tỷ USD mua Classiq có thể tạo động lực thu hút thêm vốn đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ lượng tử Israel, tương tự tác động của thương vụ Intel mua lại Mobileye trước đây đối với ngành công nghệ xe tự hành. Do Classiq được đăng ký pháp nhân tại Israel, thương vụ cũng được kỳ vọng mang lại nguồn thu thuế đáng kể cho nước này.