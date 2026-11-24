Trong cơ sở dữ liệu OpenBenchmarking xuất hiện một mẫu chip chưa được công bố mang nhãn “Intel 0000”, được gắn trên bo mạch tham chiếu Nova Lake‑S và chạy ở 5,2 GHz.

Mẫu này được cấu hình 28 nhân, khả năng bao gồm 8 nhân hiệu năng (P‑core), 16 nhân tiết kiệm (E‑core) và 4 nhân siêu tiết kiệm (LPE), dù danh sách không xác nhận chi tiết phân bổ.

Thế hệ CPU mới của Intel có tên Nova Lake. Ảnh: Digital Trends

Cùng thời điểm, Advantech công bố thông số cho một bộ vi xử lý di động chưa đặt tên thuộc dòng Nova Lake‑H.

Chip này dự kiến có cấu hình 8P+4E+4LPE, tốc độ tối đa 4,8 GHz, tần số cơ bản 2,0 GHz cho P‑core và bộ nhớ đệm L3 18 MB.

Điện năng tiêu thụ được công bố là 25 W, kèm đồ họa tích hợp Intel Arc lên tới 2,3 GHz và hỗ trợ DDR5‑8000 lên đến 128 GB.

Yếu tố quan trọng nhất là nhu cầu nguồn điện của Nova Lake‑S. Nhà sản xuất nguồn điện SilverStone đã giới thiệu bộ nguồn HELA 1350Rz 1350 W với ba cáp cấp nguồn CPU 4+4 pin, nêu rõ thiết kế để đáp ứng “yêu cầu năng lượng cao” của Nova Lake‑S.

Đây là cấu hình hiếm gặp cho nguồn máy tính tiêu dùng, cho thấy các nhà sản xuất bo mạch chủ và nguồn đang chuẩn bị cho các CPU tiêu thụ năng lượng lớn.

Intel chưa xác nhận bất kỳ thông số nào và chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ về tốc độ xung, cấu hình bộ nhớ và yêu cầu nguồn điện cho thấy Nova Lake sẽ là một bước tiến đáng chú ý trong chuỗi Core Ultra Series 4, hướng tới thị trường máy tính để bàn cao cấp và laptop hiệu năng mạnh.

Nova Lake sẽ là một bước tiến đáng chú ý trong chuỗi Core Ultra Series 4.

Nova Lake có thể thay đổi cục diện CPU cao cấp nếu Intel giữ được hiệu năng trên 5 GHz đồng thời kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng. Yêu cầu nguồn 1350 W gợi ý các hệ thống tân tiến sẽ cần bo mạch chủ và nguồn điện mạnh hơn, tạo cơ hội cho các nhà cung cấp linh kiện mở rộng danh mục sản phẩm.

Đối với thị trường Việt Nam, nếu Intel đưa ra phiên bản thương mại với giá cạnh tranh, các nhà bán lẻ có thể khai thác nhu cầu nâng cấp PC gaming và workstation, trong khi các nhà sản xuất nguồn điện nội địa có thể cân nhắc phát triển các mẫu PSU đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn.

Intel Nova Lake - Thế hệ thứ 4 của chip Ultra, xây dựng trên tiến trình 18A-P