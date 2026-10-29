Instagram thử nghiệm video dài 90 phút

Instagram công bố thử nghiệm định dạng video mới mang tên Features, cho phép các nhà sáng tạo đăng tải nội dung có thời lượng tối đa 90 phút. Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phát triển của nền tảng thuộc Meta, vốn tập trung mạnh vào những video ngắn như Reels trong nhiều năm qua.

Theo TechCrunch, Features được thiết kế để phục vụ các nội dung dài như podcast, chương trình phỏng vấn, hài độc thoại và những sản phẩm giải trí có kết cấu hoàn chỉnh. Thay vì chỉ sử dụng Instagram để quảng bá các đoạn trích ngắn rồi chuyển khán giả sang YouTube, nhà sáng tạo có thể giữ toàn bộ trải nghiệm xem ngay trên nền tảng này.

Instagram thử nghiệm tính năng Features, cho phép nhà sáng tạo đăng tải video dài tối đa 90 phút. Ảnh: Instagram.

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng kết nối video dài với Reels. Thông qua tính năng Clips as Reels, người sáng tạo có thể cắt những phân đoạn hấp dẫn từ video gốc, đăng tải dưới dạng Reels và dẫn người xem đến phiên bản đầy đủ chỉ bằng thao tác chạm.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp Instagram tận dụng hệ thống đề xuất nội dung ngắn để thu hút khán giả cho các chương trình dài. Một đoạn phỏng vấn gây chú ý hoặc khoảnh khắc hài hước lan truyền trên Reels có thể trở thành điểm khởi đầu đưa người xem đến toàn bộ tập phát sóng.

Không dừng lại ở điện thoại, Instagram còn hướng đến việc đưa video dài lên màn hình TV. Người dùng có thể lưu nội dung đang quan tâm để tiếp tục thưởng thức thông qua ứng dụng Instagram dành cho TV, mở rộng trải nghiệm giải trí từ thiết bị di động sang không gian gia đình.

Instagram từng thử sức với video dài thông qua IGTV trước khi chuyển trọng tâm sang Reels. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, quyết định này xuất hiện sau nhiều năm Instagram ưu tiên video ngắn. Năm 2018, nền tảng từng giới thiệu IGTV nhằm phát triển nội dung dài, nhưng sau đó dừng mô hình này để tập trung nguồn lực cho Reels.

Giám đốc Instagram Adam Mosseri thừa nhận trước đây ông không ủng hộ việc phát triển video dài, bởi nội dung ngắn tạo ra nhiều lượt chia sẻ và tương tác qua tin nhắn hơn. Tuy nhiên, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm Tessa Lyons đã thúc đẩy việc thử nghiệm một hướng đi mới.

Theo Lyons, Reels vẫn giữ vai trò trung tâm, nhưng khán giả cần có thêm lựa chọn để theo dõi những nội dung chuyên sâu từ nhà sáng tạo mà họ yêu thích. Instagram muốn video ngắn và video dài hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp trong cùng một hệ sinh thái.

CEO Instagram Adam Mosseri từng ưu tiên phát triển video ngắn trước khi nền tảng thử nghiệm hướng đi mới. Ảnh: Getty Images.

Sự chuyển hướng cũng đặt Instagram vào cuộc cạnh tranh rõ rệt hơn với YouTube, nền tảng đang có lợi thế lớn về chương trình dài, podcast và các sản phẩm giải trí chuyên nghiệp. Không chỉ sở hữu lượng người xem ổn định, YouTube còn thu hút nhà sáng tạo nhờ mô hình chia sẻ doanh thu quảng cáo.

Hiện tại, những nhà sáng tạo đủ điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube có thể nhận 55% doanh thu quảng cáo từ các video dài của mình. Trong khi đó, nguồn thu của người sáng tạo trên Instagram chủ yếu đến từ hợp đồng quảng cáo thương hiệu, đăng ký trả phí và những hình thức hợp tác khác.

Đại diện Meta cho biết công ty đang nghiên cứu các phương án kiếm tiền dành cho Features, bao gồm hợp tác thương hiệu, sự hỗ trợ của người hâm mộ và cơ chế thưởng dựa trên hiệu suất nội dung. Tuy nhiên, Instagram chưa công bố mô hình chia sẻ doanh thu lâu dài tương tự YouTube.

Theo The Hollywood Reporter, một số nhà sáng tạo tại Mỹ đã được lựa chọn tham gia thử nghiệm, trong đó có những người hoạt động trong lĩnh vực podcast, thời trang, làm đẹp và giải trí. Features trước đó đã được thử nghiệm tại Brazil và hiện tiếp tục mở rộng tại thị trường Mỹ.

Song song với định dạng mới, Instagram còn phát triển công cụ Series nhằm sắp xếp các Reels thành chuỗi tập liên quan, đồng thời cải thiện khả năng khám phá các buổi phát trực tiếp.

Việc mở rộng sang video dài đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển nội dung của Instagram. Ảnh: Instagram.

Dù chưa có lịch triển khai rộng rãi, việc thử nghiệm video dài 90 phút cho thấy Instagram đang muốn vượt khỏi hình ảnh một nền tảng chuyên chia sẻ nội dung ngắn. Tuy nhiên, để cạnh tranh thực sự với YouTube, Meta không chỉ cần giữ chân khán giả mà còn phải xây dựng cơ chế doanh thu đủ hấp dẫn để các nhà sáng tạo đầu tư vào những sản phẩm có quy mô lớn hơn.