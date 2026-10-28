Instagram tăng tốc cuộc đua video với TikTok và YouTube

Instagram mở rộng nội dung video, hướng đến khán giả truyền hình. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 26/10, Instagram bắt đầu thử nghiệm Features, định dạng video ngang dài tối đa 90 phút, với hàng chục nghìn nhà sáng tạo tại Mỹ. Nền tảng cũng thử nghiệm Series, dành cho phim ngắn nhiều tập, tại Mỹ, Mexico và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Instagram đang cải tiến tính năng phát trực tiếp Live, giúp người dùng dễ khám phá nội dung hơn, kể cả khi chưa theo dõi tài khoản phát sóng. Các định dạng mới dự kiến được tích hợp cùng tính năng Reels trong ứng dụng.

Động thái này nhằm khắc phục hạn chế của Reels, khi video dài hơn 3 phút hiện không được đề xuất tới khán giả mới, khiến các nhà sáng tạo gặp khó khăn trong việc tiếp cận người xem với nội dung dài.

Instagram cũng đẩy mạnh chiến lược truyền hình. Ngày 26/10, ứng dụng chính thức ra mắt trên Apple TV tại Mỹ, sau khi mở rộng sang các thiết bị Samsung và Google TV. Trong thời gian tới, nền tảng dự kiến bổ sung các định dạng video mới và mở rộng dịch vụ truyền hình ra ngoài Mỹ.

Theo bà Tessa Lyons, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của Instagram, mục tiêu của công ty là trở thành nền tảng giải trí xã hội hàng đầu, đồng thời giúp các nhà sáng tạo xây dựng cộng đồng người theo dõi gắn kết hơn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III công bố ngày 21/10, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho biết Instagram đang ghi nhận mức tương tác cao nhất từ trước đến nay, nhờ sức hút ngày càng lớn của nội dung video. Tuy nhiên, nền tảng vốn nổi tiếng với chức năng chia sẻ ảnh cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ TikTok và YouTube, trong khi triển khai chiến lược tập trung vào giải trí chậm hơn các đối thủ.

(theo Bloomberg)