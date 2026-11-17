Ngày 17/11/2026, tại Hà Nội Club (76 Yên Phụ, phường Tây Hồ, Hà Nội), Informa Markets Việt Nam phối hợp với Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) tổ chức Tọa đàm Ngoại giao VIHEF dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 25 đại diện đến từ 13 quốc gia, trong đó có Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện quy tụ hơn 25 đại diện đến từ 13 quốc gia

Tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ chuẩn bị cho VIHEF 2027, hướng tới tăng cường trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao và đối tác quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 22-24/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức mong muốn tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác quốc tế nhằm xây dựng nội dung triển lãm và diễn đàn phù hợp với nhu cầu thực tế của từng thị trường, đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Ông Jeffrey Au - Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Informa Markets Châu Á & ASEAN phát biểu tại Tọa đàm

Tại chương trình, đại diện Informa Markets Việt Nam và HALCERT đã giới thiệu định hướng, cấu trúc chương trình VIHEF 2027. Các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu của từng thị trường, những rào cản doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi tiếp cận thị trường Halal, như sự khác biệt giữa các hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận, yêu cầu kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, hạn chế về thông tin thị trường và khó khăn trong tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh đó, các bên cũng thảo luận về khả năng phối hợp tổ chức hội nghị chuyên ngành, đào tạo, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương mại. Việc tham vấn các cơ quan đại diện ngoại giao ngay từ giai đoạn chuẩn bị giúp Ban Tổ chức có thêm cơ sở xây dựng chương trình sát với nhu cầu thực tế, đồng thời mở rộng cơ hội để các đối tác quốc tế kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức chuyên môn tham gia sự kiện.

Halal - thị trường nhiều tiềm năng nhưng không dễ tiếp cận

Những vấn đề được trao đổi tại tọa đàm cũng phản ánh yêu cầu thực tế đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hệ sinh thái Halal toàn cầu. Đây là thị trường có quy mô lớn và đang tiếp tục mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm mà còn ở các ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang, du lịch và dịch vụ.

Ông Ramlan Osman - Giám đốc - Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) phát biểu tại Tọa đàm

Theo báo cáo State of the Global Islamic Economy 2025/26 của DinarStandard, chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo trong sáu lĩnh vực đạt khoảng 2.600 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 3.560 tỷ USD vào năm 2029. Riêng lĩnh vực thực phẩm Halal đạt khoảng 1.530 tỷ USD trong năm 2024.

Với thế mạnh về nông nghiệp, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, Việt Nam có nhiều điều kiện để khai thác tiềm năng của thị trường này. Tuy nhiên, theo Thông tấn xã Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Halal của Việt Nam hiện đạt khoảng 900 triệu USD mỗi năm, chiếm chưa đến 1% thị trường toàn cầu. Khoảng cách giữa quy mô thị trường và kết quả khai thác thực tế cho thấy dư địa phát triển còn lớn, song năng lực tiếp cận thị trường của doanh nghiệp trong nước vẫn cần được cải thiện.

Một trong những thách thức đáng chú ý là sự khác biệt giữa các hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận Halal. Do các thị trường có thể áp dụng những yêu cầu và cơ chế công nhận chứng nhận Halal khác nhau, doanh nghiệp cần tìm hiểu quy định cụ thể tại từng thị trường trước khi đưa sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó, yêu cầu Halal không chỉ liên quan đến thành phần sản phẩm mà còn bao gồm nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, chủ động tìm hiểu quy định của từng thị trường và lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp. Đặc biệt, khả năng tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác nhập khẩu và xây dựng hệ thống phân phối cũng là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tham gia thị trường Halal của doanh nghiệp Việt Nam.

VIHEF 2027 hướng tới nền tảng kết nối thương mại Halal

Từ những yêu cầu thực tế trên, VIHEF 2027 được định hướng không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn và đối tác quốc tế trong hệ sinh thái Halal.

Chương trình dự kiến tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính: triển lãm sản phẩm, dịch vụ và giải pháp Halal; hội nghị, hội thảo và đào tạo chuyên ngành về thị trường, tiêu chuẩn, quy định; kết nối giao thương (Business Matching) và giao lưu doanh nghiệp (Networking). Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận người mua, cập nhật thông tin chuyên ngành và tìm kiếm đối tác trong chuỗi cung ứng Halal quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 25 đại diện đến từ 13 quốc gia

VIHEF 2027 được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Informa Markets Việt Nam và HALCERT. Trong đó, Informa Markets Việt Nam đảm nhiệm vai trò tổ chức và kết nối thương mại; HALCERT đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực chứng nhận, tiêu chuẩn và phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Sự phối hợp này hướng tới gắn hoạt động xúc tiến thương mại với yêu cầu về tiêu chuẩn và chứng nhận, qua đó tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm người mua và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Trong bối cảnh thị trường Halal ngày càng mở rộng, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua Tọa đàm Ngoại giao VIHEF, Informa Markets Việt Nam và HALCERT kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng VIHEF thành điểm hẹn kết nối của cộng đồng doanh nghiệp Halal tại Việt Nam và khu vực.

Informa Markets là đơn vị tổ chức triển lãm thương mại quốc tế, hiện sở hữu danh mục hơn 450 sự kiện dành cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, xây dựng, bất động sản, thời trang, khách sạn, thực phẩm và đồ uống. Thông qua các triển lãm trực tiếp, nền tảng nội dung số và giải pháp dữ liệu, Informa Markets hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế. Thông tin chi tiết tại: www.informamarkets.com. Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập năm 2024. HALCERT thực hiện đánh giá sự phù hợp, chứng nhận sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn Halal quốc gia, quốc tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal với các tổ chức như SMIIC, JAKIM và BPJPH. Thông qua hoạt động chuyên môn, HALCERT hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Thông tin chi tiết tại: halcert.mst.gov.vn.