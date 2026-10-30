Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Tận dụng lợi thế mặt nước trên sông Ô Lâu, Ô Giang, nhiều hộ dân ở thôn Hải Tân, xã Nam Hải Lăng đã phát triển nghề cá trong lồng bè, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung vào một đối tượng nuôi, bà con đã linh hoạt kết hợp nuôi cá leo có thời gian nuôi ngắn với cá chình có giá trị kinh tế cao, tạo nguồn thu thường xuyên và tích lũy lâu dài. Cách làm này không chỉ giúp người dân khai thác hiệu quả tiềm năng sông nước mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.