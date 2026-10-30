Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD
Theo số liệu Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/10/2026, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD. Kết quả này gắn với sự tăng trưởng của hoạt động thương mại và những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-xuat-nhap-khau-hang-hoa-ca-nuoc-dat-moc-lich-su-hon-1-000-ty-usd-206144.html