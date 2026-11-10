Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026
Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 đạt 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách đạt 66,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-tong-quan-buc-tranh-ngan-sach-nha-nuoc-10-thang-nam-2026-206661.html