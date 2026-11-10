Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Đề xuất thưởng Tết sớm giúp người lao động chủ động chi tiêu, nhưng cũng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu cân đối vốn lưu động, công nợ và kế hoạch sản xuất. Khi thời điểm chi trả được đẩy lên, điều quan trọng với doanh nghiệp không chỉ là có đủ tiền để thưởng mà còn phải bảo đảm nguồn lực duy trì đơn hàng, ổn định nhân sự và kiểm soát chi phí tài chính.