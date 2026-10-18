Infographics: Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 18/10, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì phiên thảo luận của Tổ ĐBQH số 4 với sự tham gia của 35 ĐBQH thuộc các đoàn: Quảng Trị, Điện Biên và Đồng Nai về nội dung kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên. Tại phiên thảo luận, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có bài phát biểu quan trọng với nội dung: “Gắn phát triển năng lượng tái tạo với thu hút đầu tư và tăng trưởng tại địa phương”. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu.