Infographics: Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027
Tại hội nghị, trình bày Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027. Trung ương xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu là tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-phan-dau-tang-truong-gdp-tu-10-tro-len-trong-nam-2027-205554.html