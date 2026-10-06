Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,01%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 30,4%… là những con số nổi bật trong 9 tháng qua.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-nhung-diem-sang-kinh-te-viet-nam-9-thang-nam-2026-qua-cac-con-so-204906.html