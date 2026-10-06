Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Trong 9 tháng đầu năm các khoản thu về nhà, đất trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt 27.183,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khoản thu có quy mô lớn nhất, theo Thống kê TP Đà Nẵng.